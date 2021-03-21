https://ria.ru/20210321/belorussiya-1602216130.html

Белорусская оппозиция заявила, что ей отказали в праздновании "Дня воли"

Белорусская оппозиция заявила, что ей отказали в праздновании "Дня воли"

Оппозиция Белоруссии, скорее всего, не сможет официально отпраздновать "День воли", согласие на проведение мероприятия не дало министерство внутренних дел,... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T17:38

2021-03-21T17:38

2021-03-21T18:40

кгб белоруссии

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Оппозиция Белоруссии, скорее всего, не сможет официально отпраздновать "День воли", согласие на проведение мероприятия не дало министерство внутренних дел, сообщили РИА Новости в воскресенье в офисе Белорусской социал-демократической партии ("Грамада").По ее мнению, мэрия Минска косвенно создала ситуацию, при которой оппозиция не будет в этом году праздновать "День воли".В марте представители нескольких оппозиционных партий и объединений Белоруссии подали в Мингорисполком заявку на празднование "Дня воли", которое, как предполагалось, будет представлять из себя шествие, митинг и концерт. Среди заявителей были движение "За свободу", общественное объединение БНФ "Возрождение" и Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада"). Оппозиция Белоруссии традиционно празднует "День воли" 25 марта, что приурочено к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщал, что спецслужбам известно о планах по дестабилизации в стране в период 25-27 марта. Тертель отмечал, что получена информация о трех сценариях акций протеста в Минске в этот период, в том числе – с нанесением увечий гражданам и столкновениями с правоохранителями.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд лидеров оппозиции выехали за границу, откуда продолжают политическую деятельность и призывают граждан к участию в протестах весной.

https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600666004.html

https://ria.ru/20210318/belorussiya-1601830056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире