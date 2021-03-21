Белорусская оппозиция заявила, что ей отказали в праздновании "Дня воли"
17:38 21.03.2021 (обновлено: 18:40 21.03.2021)
МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Оппозиция Белоруссии, скорее всего, не сможет официально отпраздновать "День воли", согласие на проведение мероприятия не дало министерство внутренних дел, сообщили РИА Новости в воскресенье в офисе Белорусской социал-демократической партии ("Грамада").
"Система получения разрешения на проведение массового мероприятия такова, что Мингорисполком просит заявителей подписать документ у ряда госорганов, в том числе и МВД. Мы уже получили отказ от МВД, и теперь у нас есть право обжаловать его в установленном порядке. Но сделать этого мы не успеем и, соответственно, разрешения получить не сможем", - сказала представитель офиса.
По ее мнению, мэрия Минска косвенно создала ситуацию, при которой оппозиция не будет в этом году праздновать "День воли".
В марте представители нескольких оппозиционных партий и объединений Белоруссии подали в Мингорисполком заявку на празднование "Дня воли", которое, как предполагалось, будет представлять из себя шествие, митинг и концерт. Среди заявителей были движение "За свободу", общественное объединение БНФ "Возрождение" и Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада"). Оппозиция Белоруссии традиционно празднует "День воли" 25 марта, что приурочено к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщал, что спецслужбам известно о планах по дестабилизации в стране в период 25-27 марта. Тертель отмечал, что получена информация о трех сценариях акций протеста в Минске в этот период, в том числе – с нанесением увечий гражданам и столкновениями с правоохранителями.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд лидеров оппозиции выехали за границу, откуда продолжают политическую деятельность и призывают граждан к участию в протестах весной.