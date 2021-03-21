https://ria.ru/20210321/bayden-1602233621.html

Раскрыто содержание писем, в которых американцы извинялись за Байдена

Раскрыто содержание писем, в которых американцы извинялись за Байдена

Многие американцы расценили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине как постыдные и грубые и не хотели бы, чтобы россияне считали, РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T22:03

2021-03-21T22:03

2021-03-21T22:51

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Многие американцы расценили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине как постыдные и грубые и не хотели бы, чтобы россияне считали, что глава Белого дома говорил от имени всей нации, следует из полученных российским посольством в Вашингтоне писем, попавших в распоряжение РИА Новости.Ранее на этой неделе Байден во время интервью положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей своего российского коллегу. Он также сказал, что Путин ответит за вмешательство в американские выборы.Президент России, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".Путин также предложил своему коллеге провести разговор в прямом эфире, на что в Вашингтоне ответили, что российский и американский президенты уже общались.ПИСЬМА ОТ АМЕРИКАНЦЕВПосле скандальных высказываний Байдена российское посольство в Вашингтоне заявило, что стало получать письма от американцев с извинениями. РИА Новости получило доступ к некоторым из них.В своем послании ветеран пишет, что за свою жизнь видел много президентов США и России и считает, что "Путин — один из лучших, если не лучший". Ветеран также просит не принимать слова Байдена за мнение американцев.Автор другого письма обращается ко всем людям в России и подчеркивает, что обычно не пишет такие послания, но в данном случае считает, что "это вопрос чести и уважения".Еще один американец адресовал свое письмо лично российскому послу. В нем он выразил надежду, что недружественное высказывание Байдена не повлияет на отношения между людьми."Заверяю вас в том, что у россиян и России в США много друзей. Вы способствовали этому вашей работой с населением, доступностью и посещением многих регионов страны и выступлением перед многими группами населения. Надеюсь, ваш подход будет по-прежнему состоять в том, чтобы держать каналы открытыми и способствовать контактам между людьми на субнациональном уровне", — написал автор письма.Ранее Антонов заявил, что письма от граждан США с извинениями за заявления властей в адрес России свидетельствуют о сохранении потенциала для нормализации связей двух стран. Посол отметил, что тронут позицией американских граждан, "понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия".

https://ria.ru/20210320/ssha-1602042533.html

https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html

https://ria.ru/20210318/bayden-1601825965.html

https://ria.ru/20210321/prezident-1602180124.html

вашингтон (город)

сша

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джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире