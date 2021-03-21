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https://ria.ru/20210321/bayden-1602233621.html
Раскрыто содержание писем, в которых американцы извинялись за Байдена
Раскрыто содержание писем, в которых американцы извинялись за Байдена
Многие американцы расценили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине как постыдные и грубые и не хотели бы, чтобы россияне считали, РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T22:03
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джо байден
владимир путин
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сша
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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Многие американцы расценили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине как постыдные и грубые и не хотели бы, чтобы россияне считали, что глава Белого дома говорил от имени всей нации, следует из полученных российским посольством в Вашингтоне писем, попавших в распоряжение РИА Новости.Ранее на этой неделе Байден во время интервью положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей своего российского коллегу. Он также сказал, что Путин ответит за вмешательство в американские выборы.Президент России, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".Путин также предложил своему коллеге провести разговор в прямом эфире, на что в Вашингтоне ответили, что российский и американский президенты уже общались.ПИСЬМА ОТ АМЕРИКАНЦЕВПосле скандальных высказываний Байдена российское посольство в Вашингтоне заявило, что стало получать письма от американцев с извинениями. РИА Новости получило доступ к некоторым из них.В своем послании ветеран пишет, что за свою жизнь видел много президентов США и России и считает, что "Путин — один из лучших, если не лучший". Ветеран также просит не принимать слова Байдена за мнение американцев.Автор другого письма обращается ко всем людям в России и подчеркивает, что обычно не пишет такие послания, но в данном случае считает, что "это вопрос чести и уважения".Еще один американец адресовал свое письмо лично российскому послу. В нем он выразил надежду, что недружественное высказывание Байдена не повлияет на отношения между людьми."Заверяю вас в том, что у россиян и России в США много друзей. Вы способствовали этому вашей работой с населением, доступностью и посещением многих регионов страны и выступлением перед многими группами населения. Надеюсь, ваш подход будет по-прежнему состоять в том, чтобы держать каналы открытыми и способствовать контактам между людьми на субнациональном уровне", — написал автор письма.Ранее Антонов заявил, что письма от граждан США с извинениями за заявления властей в адрес России свидетельствуют о сохранении потенциала для нормализации связей двух стран. Посол отметил, что тронут позицией американских граждан, "понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия".
https://ria.ru/20210320/ssha-1602042533.html
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джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире

Раскрыто содержание писем, в которых американцы извинялись за Байдена

22:03 21.03.2021 (обновлено: 22:51 21.03.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Многие американцы расценили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине как постыдные и грубые и не хотели бы, чтобы россияне считали, что глава Белого дома говорил от имени всей нации, следует из полученных российским посольством в Вашингтоне писем, попавших в распоряжение РИА Новости.
Ранее на этой неделе Байден во время интервью положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей своего российского коллегу. Он также сказал, что Путин ответит за вмешательство в американские выборы.
Президент России, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
Путин также предложил своему коллеге провести разговор в прямом эфире, на что в Вашингтоне ответили, что российский и американский президенты уже общались.
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ПИСЬМА ОТ АМЕРИКАНЦЕВ

После скандальных высказываний Байдена российское посольство в Вашингтоне заявило, что стало получать письма от американцев с извинениями. РИА Новости получило доступ к некоторым из них.

"Как гражданин США, я глубоко опечален заявлениями Байдена о Путине. Прошу прощения за его грубое, постыдное, непрошеное и необоснованное высказывание. Я глубоко уважаю господина Путина и надеюсь, что он примет извинения многих граждан США", — говорится, в частности, в письме 74-летнего ветерана американских ВВС, отправленном на имя посла Анатолия Антонова.

В своем послании ветеран пишет, что за свою жизнь видел много президентов США и России и считает, что "Путин — один из лучших, если не лучший". Ветеран также просит не принимать слова Байдена за мнение американцев.
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Автор другого письма обращается ко всем людям в России и подчеркивает, что обычно не пишет такие послания, но в данном случае считает, что "это вопрос чести и уважения".
"Как американец я хочу извиниться от имени себя и своей семьи за постыдное неуважение и клевету в адрес господина Путина со стороны нашего президента. Пожалуйста, знайте, что многие американцы считают этот инцидент постыдным", — написал он.
Еще один американец адресовал свое письмо лично российскому послу. В нем он выразил надежду, что недружественное высказывание Байдена не повлияет на отношения между людьми.
"Заверяю вас в том, что у россиян и России в США много друзей. Вы способствовали этому вашей работой с населением, доступностью и посещением многих регионов страны и выступлением перед многими группами населения. Надеюсь, ваш подход будет по-прежнему состоять в том, чтобы держать каналы открытыми и способствовать контактам между людьми на субнациональном уровне", — написал автор письма.
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Ранее Антонов заявил, что письма от граждан США с извинениями за заявления властей в адрес России свидетельствуют о сохранении потенциала для нормализации связей двух стран. Посол отметил, что тронут позицией американских граждан, "понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия".
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