Немецкий эксперт оценил риск торговой войны из-за "Северного потока — 2"
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в эфире телеканала "Россия 1" выразил сомнения, что США смогут решиться на торговую войну против Германии из-за газопровода "Северный поток — 2".
"Я думаю, что "Северный поток — 2", если его запретят американцы, то тогда санкции надо будет вводить против немецкого государства, государственных структур. <…> Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии. Я думаю, что вряд ли американцы на это пойдут, хотя Байден в трудном положении, потому что его шантажирует Конгресс", — сказал Рар.
Кроме того, политолог высказал мнение, что европейцы понимают, что им не выгодно участвовать в агрессивной международной политике американского лидера. Рар отметил, что действия США сейчас направлены не только против России, но и против Китая, экономические отношения с которым чрезвычайно важны для Европейского союза.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.