Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210321/bayden-1602171930.html
Немецкий эксперт оценил риск торговой войны из-за "Северного потока — 2"
Немецкий эксперт оценил риск торговой войны из-за "Северного потока — 2"
Немецкий политолог Александр Рар в эфире телеканала "Россия 1" выразил сомнения, что США смогут решиться на торговую войну против Германии из-за газопровода... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T07:40
2021-03-21T07:40
северный поток — 2
балтийское море
александр рар
джо байден
германия
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Немецкий политолог оценил риск торговой войны из-за "Северного потока — 2"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601612260_336:0:2976:1485_1920x0_80_0_0_e944d056cf1c3fe1fe5362b3636357fd.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в эфире телеканала "Россия 1" выразил сомнения, что США смогут решиться на торговую войну против Германии из-за газопровода "Северный поток — 2".Кроме того, политолог высказал мнение, что европейцы понимают, что им не выгодно участвовать в агрессивной международной политике американского лидера. Рар отметил, что действия США сейчас направлены не только против России, но и против Китая, экономические отношения с которым чрезвычайно важны для Европейского союза."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
https://ria.ru/20210320/gazoprovod-1602083328.html
балтийское море
германия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601612260_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_0532eeb54989d0b53a6eda896a6c83de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, балтийское море, александр рар, джо байден, германия, сша, украина, в мире

Немецкий эксперт оценил риск торговой войны из-за "Северного потока — 2"

07:40 21.03.2021
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в эфире телеканала "Россия 1" выразил сомнения, что США смогут решиться на торговую войну против Германии из-за газопровода "Северный поток — 2".

"Я думаю, что "Северный поток — 2", если его запретят американцы, то тогда санкции надо будет вводить против немецкого государства, государственных структур. <…> Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии. Я думаю, что вряд ли американцы на это пойдут, хотя Байден в трудном положении, потому что его шантажирует Конгресс", — сказал Рар.

Кроме того, политолог высказал мнение, что европейцы понимают, что им не выгодно участвовать в агрессивной международной политике американского лидера. Рар отметил, что действия США сейчас направлены не только против России, но и против Китая, экономические отношения с которым чрезвычайно важны для Европейского союза.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 01:05
Глава AmCham считает, что "Северный поток — 2" будет достроен
 
Северный поток — 2Балтийское мореАлександр РарДжо БайденГерманияСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
04:12Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
03:45Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:25"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
03:02СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
02:55Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
02:10Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
02:10Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
02:08Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
02:06Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"
01:42Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
01:41Лавров назвал главный инструмент действий Запада
01:39Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
01:37Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
01:36Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
01:32Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
01:30Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
01:29Лавров заявил о необходимости срочно уходить от западных платежных систем
01:17Друг сообщил о самоубийстве поэта Андрея Егорова
01:14Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Лента новостейМолния