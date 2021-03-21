https://ria.ru/20210321/bayden-1602171930.html

Немецкий эксперт оценил риск торговой войны из-за "Северного потока — 2"

Немецкий эксперт оценил риск торговой войны из-за "Северного потока — 2"

Немецкий политолог Александр Рар в эфире телеканала "Россия 1" выразил сомнения, что США смогут решиться на торговую войну против Германии из-за газопровода... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T07:40

2021-03-21T07:40

2021-03-21T07:40

северный поток — 2

балтийское море

александр рар

джо байден

германия

сша

украина

в мире

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Немецкий политолог оценил риск торговой войны из-за "Северного потока — 2"

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в эфире телеканала "Россия 1" выразил сомнения, что США смогут решиться на торговую войну против Германии из-за газопровода "Северный поток — 2".Кроме того, политолог высказал мнение, что европейцы понимают, что им не выгодно участвовать в агрессивной международной политике американского лидера. Рар отметил, что действия США сейчас направлены не только против России, но и против Китая, экономические отношения с которым чрезвычайно важны для Европейского союза."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

https://ria.ru/20210320/gazoprovod-1602083328.html

балтийское море

германия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, балтийское море, александр рар, джо байден, германия, сша, украина, в мире