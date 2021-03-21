https://ria.ru/20210321/bayden-1602166062.html
"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
Зрители телеканала Fox News резко отреагировали на отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T02:05
2021-03-21T02:05
2021-03-21T02:13
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владимир путин
сша
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News резко отреагировали на отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную дискуссию.Ранее Байден допустил ряд резких высказываний в адрес Путина. В частности, он заявил, что президент России "ответит" за вмешательство в выборы в США. В ответ российский лидер пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник. В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.Многие комментаторы предположили, что Байден не сможет держаться на равных в случае беседы с Путиным."Не знаю, как Путин будет играть против Байдена, но он обязательно будет это делать! Я не верю, что Байден окажется способным противостоять Путину!" — отметил Kay Jay.Некоторые пользователи решили, что таким решением Байден бросил тень на роль Вашингтона в мировой политике."Какой позор для США! Мировые лидеры смеются над этим немощным старикашкой! Молодцы, демократы..." — высказался Pocahantas."Байдену еще чуть-чуть поднапрячься, и он перезапустит холодную войну в самом ее ужасном виде!" — предположил iceberglettuce.Нашлись и те, кто воспринял уклончивую позицию Байдена с чувством юмора."Конечно, Байден очень занят! Он никак не может собрать паззл из 200 кусочков!" — пошутил BeeMack."Ни за что на свете в миллион лет не мог я себе представить этого, но если состоятся эти дебаты Байдена с Путиным, то я буду болеть за Путина!" — сыронизировал Deplorable_Neanderthal.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210320/bayden-1602109956.html
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вашингтон (город), россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Зрители телеканала Fox News
резко отреагировали на отказ президента США Джо Байдена
от предложения российского лидера Владимира Путина
провести публичную дискуссию.
Ранее Байден допустил ряд резких высказываний в адрес Путина. В частности, он заявил, что президент России "ответит" за вмешательство в выборы в США
. В ответ российский лидер пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник. В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.
Многие комментаторы предположили, что Байден не сможет держаться на равных в случае беседы с Путиным.
"Байден Путину не ровня! Путин бы протер им пол! Сомневаюсь, что Байден когда-либо бы вообще пошел на это (на беседу. — Прим. ред.)", — считает JackStephens17.
"Не знаю, как Путин будет играть против Байдена, но он обязательно будет это делать! Я не верю, что Байден окажется способным противостоять Путину!" — отметил Kay Jay.
Некоторые пользователи решили, что таким решением Байден бросил тень на роль Вашингтона
в мировой политике.
"Какой позор для США! Мировые лидеры смеются над этим немощным старикашкой! Молодцы, демократы..." — высказался Pocahantas.
"Удивительно, что президент Соединенных Штатов отказывается от дискуссии с другим мировым лидером, тем более лидером ядерной державы! Однако от Байдена этого стоило ожидать. <…> Это еще одно подтверждение, что США слабеют, и на этом с нынешним президентом дело не закончится!" — поделился мнением TSGT_USAF.
"Байдену еще чуть-чуть поднапрячься, и он перезапустит холодную войну в самом ее ужасном виде!" — предположил iceberglettuce.
Нашлись и те, кто воспринял уклончивую позицию Байдена с чувством юмора.
"Конечно, Байден очень занят! Он никак не может собрать паззл из 200 кусочков!" — пошутил BeeMack.
"Ни за что на свете в миллион лет не мог я себе представить этого, но если состоятся эти дебаты Байдена с Путиным, то я буду болеть за Путина!" — сыронизировал Deplorable_Neanderthal.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>