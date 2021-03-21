https://ria.ru/20210321/bayden-1602166062.html

"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным

"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным

Зрители телеканала Fox News резко отреагировали на отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T02:05

2021-03-21T02:05

2021-03-21T02:13

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джо байден

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News резко отреагировали на отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную дискуссию.Ранее Байден допустил ряд резких высказываний в адрес Путина. В частности, он заявил, что президент России "ответит" за вмешательство в выборы в США. В ответ российский лидер пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник. В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.Многие комментаторы предположили, что Байден не сможет держаться на равных в случае беседы с Путиным."Не знаю, как Путин будет играть против Байдена, но он обязательно будет это делать! Я не верю, что Байден окажется способным противостоять Путину!" — отметил Kay Jay.Некоторые пользователи решили, что таким решением Байден бросил тень на роль Вашингтона в мировой политике."Какой позор для США! Мировые лидеры смеются над этим немощным старикашкой! Молодцы, демократы..." — высказался Pocahantas."Байдену еще чуть-чуть поднапрячься, и он перезапустит холодную войну в самом ее ужасном виде!" — предположил iceberglettuce.Нашлись и те, кто воспринял уклончивую позицию Байдена с чувством юмора."Конечно, Байден очень занят! Он никак не может собрать паззл из 200 кусочков!" — пошутил BeeMack."Ни за что на свете в миллион лет не мог я себе представить этого, но если состоятся эти дебаты Байдена с Путиным, то я буду болеть за Путина!" — сыронизировал Deplorable_Neanderthal.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210320/bayden-1602109956.html

https://ria.ru/20210319/psikh-1601908368.html

https://ria.ru/20210320/bayden-1602087122.html

вашингтон (город)

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вашингтон (город), россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире