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"Почта банк" оценил ситуацию с пенсионеркой на носилках под Саратовом
"Почта банк" оценил ситуацию с пенсионеркой на носилках под Саратовом
Родственники лежачей женщины под Саратовом, которые доставили ее в отделение "Почта банка" на носилках для получения справки, могли получить выписку по ее... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T14:11
2021-03-21T14:11
энгельс
саратовская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Родственники лежачей женщины под Саратовом, которые доставили ее в отделение "Почта банка" на носилках для получения справки, могли получить выписку по ее финансовому счету по доверенности, либо установить пенсионерке мобильное приложение, где есть необходимая информация, эти варианты банк им предлагал, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее в YouTube появилось видео о том, как лежачую женщину на носилках заносят в офис "Почта банка" в центре Энгельса, при этом утверждалось, что кнопка вызова для помощи входа маломобильных граждан в здание оказалась нерабочей. Внутри офиса носилки установили на стулья, а сопровождавший клиентку мужчина возмутился, что сотрудники отказались обслужить ее на дому, что вынудило прибыть в банк. Порталу "Вольск.ру" зять клиентки пояснил, что у женщины серьезный перелом, но ей необходимо было взять справку о поступлении пенсии на карту, которую приставы заблокировали из-за долга сына, погибшего пять лет назад.В "Почта банке" пояснили агентству, что в отделение банка в Энгельсе за выпиской по счету обратилась девушка, она представилась дочерью клиентки-пенсионерки, которая по состоянию здоровья не может сама прийти в банк. При этом нотариально заверенной доверенности у нее не было. По закону банк не имеет права предоставлять информацию по счету клиента третьим лицам. Это делается для предотвращения мошенничеств, так как злоумышленники часто обращаются в банки под видом родственников, указали в кредитной организации.В связи с этим сотрудница "Почта банка" предложила несколько способов решения этой ситуации: оформить родственнику нотариально заверенную доверенность, либо установить пенсионерке мобильное приложение, чтобы получить информацию по счету самостоятельно, заявили в кредитной организации. Провести идентификацию клиента с выдачей справки на бланке на дому у банка нет возможности из-за технических ограничений, пояснили в "Почта банке".В пресс-службе заявили также, что кнопка вызова сотрудника в отделении банка исправна, но звуковой сигнал раздается только внутри отделения. "В произошедшей ситуации сотрудник банка отреагировал на вызов и вышел к клиенту в течение одной минуты", - заявили в "Почта банке".
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энгельс, саратовская область, происшествия

"Почта банк" оценил ситуацию с пенсионеркой на носилках под Саратовом

14:11 21.03.2021
 
© Владислав СтепановПенсионерку принесли в отделение "Почта банка" в городе Энгельсе Саратовской области. Кадр из видео
Пенсионерку принесли в отделение Почта банка в городе Энгельсе Саратовской области. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Владислав Степанов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Родственники лежачей женщины под Саратовом, которые доставили ее в отделение "Почта банка" на носилках для получения справки, могли получить выписку по ее финансовому счету по доверенности, либо установить пенсионерке мобильное приложение, где есть необходимая информация, эти варианты банк им предлагал, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в YouTube появилось видео о том, как лежачую женщину на носилках заносят в офис "Почта банка" в центре Энгельса, при этом утверждалось, что кнопка вызова для помощи входа маломобильных граждан в здание оказалась нерабочей. Внутри офиса носилки установили на стулья, а сопровождавший клиентку мужчина возмутился, что сотрудники отказались обслужить ее на дому, что вынудило прибыть в банк. Порталу "Вольск.ру" зять клиентки пояснил, что у женщины серьезный перелом, но ей необходимо было взять справку о поступлении пенсии на карту, которую приставы заблокировали из-за долга сына, погибшего пять лет назад.
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В "Почта банке" пояснили агентству, что в отделение банка в Энгельсе за выпиской по счету обратилась девушка, она представилась дочерью клиентки-пенсионерки, которая по состоянию здоровья не может сама прийти в банк. При этом нотариально заверенной доверенности у нее не было. По закону банк не имеет права предоставлять информацию по счету клиента третьим лицам. Это делается для предотвращения мошенничеств, так как злоумышленники часто обращаются в банки под видом родственников, указали в кредитной организации.
В связи с этим сотрудница "Почта банка" предложила несколько способов решения этой ситуации: оформить родственнику нотариально заверенную доверенность, либо установить пенсионерке мобильное приложение, чтобы получить информацию по счету самостоятельно, заявили в кредитной организации. Провести идентификацию клиента с выдачей справки на бланке на дому у банка нет возможности из-за технических ограничений, пояснили в "Почта банке".

"Вместо того, чтобы воспользоваться одним из предложенных вариантов, родственники пошли другим, отнюдь не гуманным, на наш взгляд, путем - они принесли тяжело больную женщину в банк. Считаем эту ситуацию абсурдной и негуманной по отношению к пожилому человеку со стороны ее родственников. Мы сожалеем, что возникла описанная ситуация, мы всегда готовы идти навстречу нашим клиентам", - сказали в кредитной организации.

В пресс-службе заявили также, что кнопка вызова сотрудника в отделении банка исправна, но звуковой сигнал раздается только внутри отделения. "В произошедшей ситуации сотрудник банка отреагировал на вызов и вышел к клиенту в течение одной минуты", - заявили в "Почта банке".
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