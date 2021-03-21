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https://ria.ru/20210321/astrologiya-1602041702.html
Названы знаки зодиака, которым постоянно чего-то не хватает в жизни
Названы знаки зодиака, которым постоянно чего-то не хватает в жизни
Журналист и эксперт по астрологии Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые больше всех не довольны своей жизнью и постоянно хотят чего-то большего,... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T07:45
2021-03-21T07:45
дева
овен
близнецы
козерог
культура
астрология
стиль жизни
новости культуры
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Журналист и эксперт по астрологии Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые больше всех не довольны своей жизнью и постоянно хотят чего-то большего, сообщает Pinkvilla.По словам астролога, целеустремленные Козероги всегда устанавливают слишком высокую планку и выбирают большие цели, которые обязательно стараются достичь. Когда представители этого знака пытаются реализовать задуманное, то идут напролом, пока не получат желаемого.Девы — перфекционисты, поэтому для них нормально быть всем недовольными. Представители этого знака хотят все сделать безупречно и довести до совершенства каждую мелочь. Но даже если им это удается, они все равно не будут полностью удовлетворены своей работой. "По этой причине Девам очень сложно получать удовольствие от жизни", — отмечает Деблина Чаттерджи.Овны — пылкие, смелые и отважные люди, которые всегда готовы получать новый жизненный опыт. Представители этого знака готовы принимать вызовы, рисковать и испытывать острые ощущения. Сидеть на месте без дела — точно не про них. Окружающим трудно соответствовать, и поэтому тяжело сделать Овнов счастливыми и довольными. Близнецам быстро становится скучно, поэтому время от времени им хочется чего-то нового. Иначе они будут несчастны. Поэтому, как утверждает эксперт по астрологии, многим бывает сложно поддерживать отношения с представителями этого знака.
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дева, овен, близнецы, козерог, астрология, стиль жизни, новости культуры

Названы знаки зодиака, которым постоянно чего-то не хватает в жизни

07:45 21.03.2021
 
© Depositphotos / Krakenimages.comДевушка за столом
Девушка за столом - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Depositphotos / Krakenimages.com
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Журналист и эксперт по астрологии Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые больше всех не довольны своей жизнью и постоянно хотят чего-то большего, сообщает Pinkvilla.
По словам астролога, целеустремленные Козероги всегда устанавливают слишком высокую планку и выбирают большие цели, которые обязательно стараются достичь. Когда представители этого знака пытаются реализовать задуманное, то идут напролом, пока не получат желаемого.
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Девы — перфекционисты, поэтому для них нормально быть всем недовольными. Представители этого знака хотят все сделать безупречно и довести до совершенства каждую мелочь. Но даже если им это удается, они все равно не будут полностью удовлетворены своей работой. "По этой причине Девам очень сложно получать удовольствие от жизни", — отмечает Деблина Чаттерджи.
Овны — пылкие, смелые и отважные люди, которые всегда готовы получать новый жизненный опыт. Представители этого знака готовы принимать вызовы, рисковать и испытывать острые ощущения. Сидеть на месте без дела — точно не про них. Окружающим трудно соответствовать, и поэтому тяжело сделать Овнов счастливыми и довольными.
Близнецам быстро становится скучно, поэтому время от времени им хочется чего-то нового. Иначе они будут несчастны. Поэтому, как утверждает эксперт по астрологии, многим бывает сложно поддерживать отношения с представителями этого знака.
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КультурадеваовенблизнецыкозерогастрологияСтиль жизниНовости культуры
 
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