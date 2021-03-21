Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210321/asteroid-1602206248.html
К Земле приближается потенциально опасный астероид
К Земле приближается потенциально опасный астероид
В воскресенье, 21 марта, мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, сообщается на сайте NASA. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T15:11
2021-03-21T17:57
космос
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_056840244b429dda1ae8233a4c274c49.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В воскресенье, 21 марта, мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, сообщается на сайте NASA.Он приблизится на расстояние в два миллиона километров. Отмечается, что никакой угрозы столкновения с нашей планетой нет. Тем не менее такое расстояние от Земли астрономы считают близким, поэтому FO32 назван потенциально опасным астероидом.Предполагаемый диаметр небесного тела варьируется от 440 до 680 метров, сообщили в NASA. Этот астероид обнаружили в 2001 году. Астрономы предполагают, что в следующий раз он пролетит мимо Земли только в 2052 году. Наблюдение за космическим объектом 21 марта позволит получить более точное представление о размере астероида, его поверхности и составе.
https://ria.ru/20210318/asteroid-1601745321.html
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_845291b4c0fa4a104e94612d23c96537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, наука

К Земле приближается потенциально опасный астероид

15:11 21.03.2021 (обновлено: 17:57 21.03.2021)
 
© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Depositphotos / meteor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В воскресенье, 21 марта, мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, сообщается на сайте NASA.
Он приблизится на расстояние в два миллиона километров. Отмечается, что никакой угрозы столкновения с нашей планетой нет. Тем не менее такое расстояние от Земли астрономы считают близким, поэтому FO32 назван потенциально опасным астероидом.
Предполагаемый диаметр небесного тела варьируется от 440 до 680 метров, сообщили в NASA.
Этот астероид обнаружили в 2001 году. Астрономы предполагают, что в следующий раз он пролетит мимо Земли только в 2052 году. Наблюдение за космическим объектом 21 марта позволит получить более точное представление о размере астероида, его поверхности и составе.
Так художник изобразил межзвездный астероид Оумуамуа - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 06:49Наука
Ученые предложили разгадку тайны появления "межзвездного астероида"
 
КосмосНаука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
04:12Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
03:45Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:25"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
03:02СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
02:55Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
02:10Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
02:10Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
02:08Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
02:06Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"
01:42Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
01:41Лавров назвал главный инструмент действий Запада
01:39Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
01:37Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
01:36Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
01:32Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
01:30Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
01:29Лавров заявил о необходимости срочно уходить от западных платежных систем
01:17Друг сообщил о самоубийстве поэта Андрея Егорова
01:14Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Лента новостейМолния