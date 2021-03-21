https://ria.ru/20210321/asteroid-1602206248.html

К Земле приближается потенциально опасный астероид

К Земле приближается потенциально опасный астероид

В воскресенье, 21 марта, мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, сообщается на сайте NASA. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T15:11

2021-03-21T15:11

2021-03-21T17:57

космос

наука

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В воскресенье, 21 марта, мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, сообщается на сайте NASA.Он приблизится на расстояние в два миллиона километров. Отмечается, что никакой угрозы столкновения с нашей планетой нет. Тем не менее такое расстояние от Земли астрономы считают близким, поэтому FO32 назван потенциально опасным астероидом.Предполагаемый диаметр небесного тела варьируется от 440 до 680 метров, сообщили в NASA. Этот астероид обнаружили в 2001 году. Астрономы предполагают, что в следующий раз он пролетит мимо Земли только в 2052 году. Наблюдение за космическим объектом 21 марта позволит получить более точное представление о размере астероида, его поверхности и составе.

https://ria.ru/20210318/asteroid-1601745321.html

космос

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2021

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