Прилетевший в Россию посол в США Антонов не стал общаться с журналистами
12:22 21.03.2021 (обновлено: 12:24 21.03.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов в Госдуме РФ. 18 мая 2017
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов, прибывший в воскресенье в Москву, покинул международный аэропорт "Шереметьево", оставив без комментариев ожидавших его журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Российский дипломат прибыл в российскую столицу из Нью-Йорка около 11.00 утра, однако покинул самолёт вне основного потока пассажиров. Он вышел из воздушной гавани через зал официальных делегаций, после чего сел в ожидавший его автомобиль и покинул территорию "Шереметьево". Таким образом Антонов оставил без внимания ожидавших его сотрудников прессы, желавших задать вопрос о судьбе российско-американских отношений.
МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".