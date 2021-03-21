https://ria.ru/20210321/antonov-1602192445.html

Прилетевший в Россию посол в США Антонов не стал общаться с журналистами

Прилетевший в Россию посол в США Антонов не стал общаться с журналистами

Посол России в США Анатолий Антонов, прибывший в воскресенье в Москву, покинул международный аэропорт "Шереметьево", оставив без комментариев ожидавших его... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T12:22

2021-03-21T12:22

2021-03-21T12:24

анатолий антонов

москва

шереметьево (аэропорт)

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149457/83/1494578377_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_da45b66a8dd15856d7d157f24f0562f1.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов, прибывший в воскресенье в Москву, покинул международный аэропорт "Шереметьево", оставив без комментариев ожидавших его журналистов, передает корреспондент РИА Новости.Российский дипломат прибыл в российскую столицу из Нью-Йорка около 11.00 утра, однако покинул самолёт вне основного потока пассажиров. Он вышел из воздушной гавани через зал официальных делегаций, после чего сел в ожидавший его автомобиль и покинул территорию "Шереметьево". Таким образом Антонов оставил без внимания ожидавших его сотрудников прессы, желавших задать вопрос о судьбе российско-американских отношений.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".

https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/izvineniya-1602095725.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену "Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену 2021-03-21T12:22 true PT1M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий антонов, москва, шереметьево (аэропорт), сша, политика