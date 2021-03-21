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Прилетевший в Россию посол в США Антонов не стал общаться с журналистами
Прилетевший в Россию посол в США Антонов не стал общаться с журналистами
Посол России в США Анатолий Антонов, прибывший в воскресенье в Москву, покинул международный аэропорт "Шереметьево", оставив без комментариев ожидавших его... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T12:22
2021-03-21T12:24
анатолий антонов
москва
шереметьево (аэропорт)
сша
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов, прибывший в воскресенье в Москву, покинул международный аэропорт "Шереметьево", оставив без комментариев ожидавших его журналистов, передает корреспондент РИА Новости.Российский дипломат прибыл в российскую столицу из Нью-Йорка около 11.00 утра, однако покинул самолёт вне основного потока пассажиров. Он вышел из воздушной гавани через зал официальных делегаций, после чего сел в ожидавший его автомобиль и покинул территорию "Шереметьево". Таким образом Антонов оставил без внимания ожидавших его сотрудников прессы, желавших задать вопрос о судьбе российско-американских отношений.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210320/izvineniya-1602095725.html
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"Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену
"Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену
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анатолий антонов, москва, шереметьево (аэропорт), сша, политика

Прилетевший в Россию посол в США Антонов не стал общаться с журналистами

12:22 21.03.2021 (обновлено: 12:24 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов в Госдуме РФ. 18 мая 2017
Заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов в Госдуме РФ. 18 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов, прибывший в воскресенье в Москву, покинул международный аэропорт "Шереметьево", оставив без комментариев ожидавших его журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Российский дипломат прибыл в российскую столицу из Нью-Йорка около 11.00 утра, однако покинул самолёт вне основного потока пассажиров. Он вышел из воздушной гавани через зал официальных делегаций, после чего сел в ожидавший его автомобиль и покинул территорию "Шереметьево". Таким образом Антонов оставил без внимания ожидавших его сотрудников прессы, желавших задать вопрос о судьбе российско-американских отношений.
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Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
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Анатолий АнтоновМоскваШереметьево (аэропорт)СШАПолитика
 
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