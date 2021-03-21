Посол России в США прибыл в Москву для консультаций
10:46 21.03.2021 (обновлено: 17:35 21.03.2021)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов в аэропорту Нью-Йорка перед вылетом для консультаций в Москву
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Шереметьево.
19 марта, 14:10Эрдоган назвал ответ Путина на слова Байдена "роскошным"
На этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей, а также пообещал, что российский лидер "заплатит за вмешательство" в американские выборы. В ответ на это Путин пожелал Байдену здоровья и предложил в ближайшее время провести разговор в прямом эфире. В Белом доме заявили, что у Байдена насыщенный график, но выразили уверенность, что Вашингтон и Москва продолжат сотрудничество в тех сферах, где их национальные интересы совпадают, несмотря на существующие разногласия.
После высказывания Байдена МИД пригласил Антонова на консультации. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, предстоит проанализировать, куда двигаться дальше в отношениях с США, чтобы не допустить их необратимой деградации и определить, какими могут быть пути выправления российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в тупик.