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Посол России в США прибыл в Москву для консультаций
Посол России в США прибыл в Москву для консультаций
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Шереметьево. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T10:46
2021-03-21T17:35
россия
анатолий антонов
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политика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Шереметьево.Около 11:00 мск здесь приземлился борт "Аэрофлота", на котором Антонов прилетел из Нью-Йорка. На этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей, а также пообещал, что российский лидер "заплатит за вмешательство" в американские выборы. В ответ на это Путин пожелал Байдену здоровья и предложил в ближайшее время провести разговор в прямом эфире. В Белом доме заявили, что у Байдена насыщенный график, но выразили уверенность, что Вашингтон и Москва продолжат сотрудничество в тех сферах, где их национальные интересы совпадают, несмотря на существующие разногласия.После высказывания Байдена МИД пригласил Антонова на консультации. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, предстоит проанализировать, куда двигаться дальше в отношениях с США, чтобы не допустить их необратимой деградации и определить, какими могут быть пути выправления российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в тупик.
https://ria.ru/20210319/erdogan-1601980626.html
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россия, анатолий антонов, москва, сша, политика

Посол России в США прибыл в Москву для консультаций

10:46 21.03.2021 (обновлено: 17:35 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов в аэропорту Нью-Йорка перед вылетом для консультаций в Москву
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов в аэропорту Нью-Йорка перед вылетом для консультаций в Москву - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Шереметьево.
Около 11:00 мск здесь приземлился борт "Аэрофлота", на котором Антонов прилетел из Нью-Йорка.
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После высказывания Байдена МИД пригласил Антонова на консультации. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, предстоит проанализировать, куда двигаться дальше в отношениях с США, чтобы не допустить их необратимой деградации и определить, какими могут быть пути выправления российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в тупик.
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