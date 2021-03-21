https://ria.ru/20210321/antonov-1602184809.html

Посол России в США прибыл в Москву для консультаций

Посол России в США прибыл в Москву для консультаций

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Шереметьево. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T10:46

2021-03-21T10:46

2021-03-21T17:35

россия

анатолий антонов

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сша

политика

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Шереметьево.Около 11:00 мск здесь приземлился борт "Аэрофлота", на котором Антонов прилетел из Нью-Йорка. На этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей, а также пообещал, что российский лидер "заплатит за вмешательство" в американские выборы. В ответ на это Путин пожелал Байдену здоровья и предложил в ближайшее время провести разговор в прямом эфире. В Белом доме заявили, что у Байдена насыщенный график, но выразили уверенность, что Вашингтон и Москва продолжат сотрудничество в тех сферах, где их национальные интересы совпадают, несмотря на существующие разногласия.После высказывания Байдена МИД пригласил Антонова на консультации. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, предстоит проанализировать, куда двигаться дальше в отношениях с США, чтобы не допустить их необратимой деградации и определить, какими могут быть пути выправления российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в тупик.

https://ria.ru/20210319/erdogan-1601980626.html

https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html

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россия, анатолий антонов, москва, сша, политика