https://ria.ru/20210321/antonov-1602165677.html
Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций
Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у него запланированы встречи "в различных ведомствах". РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T01:14
2021-03-21T01:14
2021-03-21T02:21
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у него запланированы встречи "в различных ведомствах".Как сообщил корреспондент РИА Новости, в субботу днем по местному времени Антонов покинул дипмиссию в Вашингтоне, чтобы вылететь в Москву. Позднее самолет с дипломатом на борту вылетел из аэропорта JFK в Нью-Йорке. Ожидается, что рейс прибудет утром в воскресенье в аэропорт Шереметьево.Антонов подчеркнул, что пока сложно понять, сколько может понадобиться времени на запланированные действия."Сколько потребуется времени, сейчас сказать трудно, но исхожу из того, что сколько надо, столько я (в России. — Прим. ред.) и останусь", — пояснил он.Дипломат напомнил, что Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в развитии двусторонних отношений с Вашингтоном в той же степени, что и американская сторона.Ранее на этой неделе МИД пригласил Антонова для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома добавил также, что российский лидер заплатит за вмешательство в американские выборы.В ответ на слова Байдена Путин пожелал ему здоровья и предложил провести разговор в прямом эфире в ближайшее время.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова президента США метафорой.
https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html
https://ria.ru/20210320/pushkov-1602153147.html
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джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), россия, анатолий антонов, сша, в мире
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Посол России в США Анатолий Антонов
заявил, что у него запланированы встречи "в различных ведомствах".
Как сообщил корреспондент РИА Новости, в субботу днем по местному времени Антонов покинул дипмиссию в Вашингтоне, чтобы вылететь в Москву. Позднее самолет с дипломатом на борту вылетел из аэропорта JFK в Нью-Йорке. Ожидается, что рейс прибудет утром в воскресенье в аэропорт Шереметьево
.
Антонов подчеркнул, что пока сложно понять, сколько может понадобиться времени на запланированные действия.
"Сколько потребуется времени, сейчас сказать трудно, но исхожу из того, что сколько надо, столько я (в России. — Прим. ред.) и останусь", — пояснил он.
Дипломат напомнил, что Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в развитии двусторонних отношений с Вашингтоном в той же степени, что и американская сторона.
"Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались. <...> Надо сейчас просто определиться", — заключил он.
Ранее на этой неделе МИД пригласил Антонова для консультаций после того, как президент США Джо Байден
в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина
убийцей. Глава Белого дома добавил также, что российский лидер заплатит за вмешательство в американские выборы.
В ответ на слова Байдена Путин пожелал ему здоровья и предложил провести разговор в прямом эфире в ближайшее время.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова президента США метафорой.