https://ria.ru/20210321/antonov-1602165677.html

Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций

Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у него запланированы встречи "в различных ведомствах". РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T01:14

2021-03-21T01:14

2021-03-21T02:21

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вашингтон (город)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у него запланированы встречи "в различных ведомствах".Как сообщил корреспондент РИА Новости, в субботу днем по местному времени Антонов покинул дипмиссию в Вашингтоне, чтобы вылететь в Москву. Позднее самолет с дипломатом на борту вылетел из аэропорта JFK в Нью-Йорке. Ожидается, что рейс прибудет утром в воскресенье в аэропорт Шереметьево.Антонов подчеркнул, что пока сложно понять, сколько может понадобиться времени на запланированные действия."Сколько потребуется времени, сейчас сказать трудно, но исхожу из того, что сколько надо, столько я (в России. — Прим. ред.) и останусь", — пояснил он.Дипломат напомнил, что Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в развитии двусторонних отношений с Вашингтоном в той же степени, что и американская сторона.Ранее на этой неделе МИД пригласил Антонова для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома добавил также, что российский лидер заплатит за вмешательство в американские выборы.В ответ на слова Байдена Путин пожелал ему здоровья и предложил провести разговор в прямом эфире в ближайшее время.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова президента США метафорой.

https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html

https://ria.ru/20210320/pushkov-1602153147.html

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