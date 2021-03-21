https://ria.ru/20210321/antonov-1602165047.html

Антонов анонсировал специальную встречу после возвращения из России

Антонов анонсировал специальную встречу после возвращения из России

Посол РФ в США Анатолий Антонов перед вылетом в Москву не стал комментировать ситуацию в российско-американских отношениях. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T00:53

2021-03-21T00:53

2021-03-21T00:53

россия

анатолий антонов

джо байден

владимир путин

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 21 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов перед вылетом в Москву не стал комментировать ситуацию в российско-американских отношениях.Пригласить посла в Москву на консультации в МИД РФ решили после недавнего интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором тот заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".Ранее МИД РФ сообщил, что Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил президенту США побеседовать в пятницу или понедельник. В пятницу Байден заявил, что уверен в том, что "в какой-то момент" переговорит с Путиным.

https://ria.ru/20210320/prosti-1602088719.html

https://ria.ru/20210319/rukopozhatie-1601975884.html

россия

москва

вашингтон (город)

сша

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россия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире