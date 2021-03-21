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На акции в Амстердаме задержали более 150 человек
На акции в Амстердаме задержали более 150 человек
Более 150 человек задержаны в ходе несанкционированной акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 в Амстердаме, говорится в сообщении полиции города. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T23:05
2021-03-21T23:05
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 150 человек задержаны в ходе несанкционированной акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 в Амстердаме, говорится в сообщении полиции города.В воскресенье демонстранты вновь собрались на Музейной площади в Амстердаме для участия в несанкционированной акции. Демонстрация прошла под лозунгом "пить кофе за свободу": протестующие требовали свободу собраний. Полиция применила водомёты, чтобы разогнать участников акции.Отмечается, что в воскресной акции приняли участие около 300 человек.Демонстрация в Амстердаме прошла также в субботу. Как сообщили РИА Новости в мэрии столицы Нидерландов, полиция задержала 58 человек.В прошлые выходные демонстрация против политики голландского правительства по ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом и против вакцинации прошла в центре Гааги. Тогда для разгона акции также были применены водомёты. Полиция задержала около 20 человек.Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят в выходные также в Великобритании, Германии, Польше, Финляндии и других странах Европы.
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нидерланды, амстердам, в мире

На акции в Амстердаме задержали более 150 человек

23:05 21.03.2021
 
© AP Photo / Peter DejongПолиция разгоняет водометами протестующих против ограничительных мер, связанных с коронавирусом, Амстердам
Полиция разгоняет водометами протестующих против ограничительных мер, связанных с коронавирусом, Амстердам - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 150 человек задержаны в ходе несанкционированной акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 в Амстердаме, говорится в сообщении полиции города.
В воскресенье демонстранты вновь собрались на Музейной площади в Амстердаме для участия в несанкционированной акции. Демонстрация прошла под лозунгом "пить кофе за свободу": протестующие требовали свободу собраний. Полиция применила водомёты, чтобы разогнать участников акции.

"Задержано более 150 человек, большинство из них по статье 2.2. (нарушение общественного порядка)", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в воскресной акции приняли участие около 300 человек.
Демонстрация в Амстердаме прошла также в субботу. Как сообщили РИА Новости в мэрии столицы Нидерландов, полиция задержала 58 человек.
В прошлые выходные демонстрация против политики голландского правительства по ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом и против вакцинации прошла в центре Гааги. Тогда для разгона акции также были применены водомёты. Полиция задержала около 20 человек.
Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят в выходные также в Великобритании, Германии, Польше, Финляндии и других странах Европы.
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