https://ria.ru/20210321/amsterdam-1602237414.html

На акции в Амстердаме задержали более 150 человек

На акции в Амстердаме задержали более 150 человек

Более 150 человек задержаны в ходе несанкционированной акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 в Амстердаме, говорится в сообщении полиции города. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T23:05

2021-03-21T23:05

2021-03-21T23:05

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в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 150 человек задержаны в ходе несанкционированной акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 в Амстердаме, говорится в сообщении полиции города.В воскресенье демонстранты вновь собрались на Музейной площади в Амстердаме для участия в несанкционированной акции. Демонстрация прошла под лозунгом "пить кофе за свободу": протестующие требовали свободу собраний. Полиция применила водомёты, чтобы разогнать участников акции.Отмечается, что в воскресной акции приняли участие около 300 человек.Демонстрация в Амстердаме прошла также в субботу. Как сообщили РИА Новости в мэрии столицы Нидерландов, полиция задержала 58 человек.В прошлые выходные демонстрация против политики голландского правительства по ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом и против вакцинации прошла в центре Гааги. Тогда для разгона акции также были применены водомёты. Полиция задержала около 20 человек.Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят в выходные также в Великобритании, Германии, Польше, Финляндии и других странах Европы.

https://ria.ru/20210321/marsel-1602235611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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