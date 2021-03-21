https://ria.ru/20210321/amsterdam-1602182939.html

В Амстердаме задержали 58 человек на акции протеста

В Амстердаме задержали 58 человек на акции протеста

Полиция задержала в ходе несогласованной демонстрации в Амстердаме против ограничительных мер 58 человек, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T10:27

2021-03-21T10:27

2021-03-21T10:27

коронавирус covid-19

европа

нидерланды

амстердам

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602127186_1:0:2529:1422_1920x0_80_0_0_ea2faa04d680386f54fca7df01199963.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полиция задержала в ходе несогласованной демонстрации в Амстердаме против ограничительных мер 58 человек, сообщили РИА Новости в мэрии города.Там отметили, что участники акции не соблюдали дистанцию и другие ограничительные меры. Собравшиеся также не отреагировали на призывы правоохранителей разойтись по домам, после чего были применены водомёты.В субботу на Музейной площади в Амстердаме прошла несогласованная акция протеста против ограничительных мер по COVID-19. В ней приняли участие сотни человек.В прошлые выходные демонстрация против политики голландского правительства по ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом и против вакцинации прошла в центре Гааги. Тогда для разгона акции также были применены водомёты. Полиция задержала около 20 человек.Ранее власти Нидерландов объявили о продлении комендантского часа до 31 марта. Комендантский час в стране был введен 23 января как одна из ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Он действует с 21.00 до 4.30, нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.Данная мера спровоцировала массовые акции протеста в конце января в ряде городов. В Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. В Амерсфорте акция закончилась беспорядками после того, как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране были проведены массовые задержания.Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят в выходные также в Великобритании, Германии, Польше, Финляндии и других странах Европы.

https://ria.ru/20210320/protest-1602134523.html

https://ria.ru/20210320/polsha-1602160659.html

европа

нидерланды

амстердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, европа, нидерланды, амстердам, общество, в мире