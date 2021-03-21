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В Амстердаме задержали 58 человек на акции протеста
В Амстердаме задержали 58 человек на акции протеста
Полиция задержала в ходе несогласованной демонстрации в Амстердаме против ограничительных мер 58 человек, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T10:27
2021-03-21T10:27
коронавирус covid-19
европа
нидерланды
амстердам
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в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полиция задержала в ходе несогласованной демонстрации в Амстердаме против ограничительных мер 58 человек, сообщили РИА Новости в мэрии города.Там отметили, что участники акции не соблюдали дистанцию и другие ограничительные меры. Собравшиеся также не отреагировали на призывы правоохранителей разойтись по домам, после чего были применены водомёты.В субботу на Музейной площади в Амстердаме прошла несогласованная акция протеста против ограничительных мер по COVID-19. В ней приняли участие сотни человек.В прошлые выходные демонстрация против политики голландского правительства по ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом и против вакцинации прошла в центре Гааги. Тогда для разгона акции также были применены водомёты. Полиция задержала около 20 человек.Ранее власти Нидерландов объявили о продлении комендантского часа до 31 марта. Комендантский час в стране был введен 23 января как одна из ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Он действует с 21.00 до 4.30, нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.Данная мера спровоцировала массовые акции протеста в конце января в ряде городов. В Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. В Амерсфорте акция закончилась беспорядками после того, как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране были проведены массовые задержания.Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят в выходные также в Великобритании, Германии, Польше, Финляндии и других странах Европы.
https://ria.ru/20210320/protest-1602134523.html
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коронавирус covid-19, европа, нидерланды, амстердам, общество, в мире

В Амстердаме задержали 58 человек на акции протеста

10:27 21.03.2021
 
© РИА НовостиСотрудники полиции Нидерландов применяют водометы для разгона протестующих против ограничений из-за COVID-19 в Амстердаме. Кадр из видео
Сотрудники полиции Нидерландов применяют водометы для разгона протестующих против ограничений из-за COVID-19 в Амстердаме. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полиция задержала в ходе несогласованной демонстрации в Амстердаме против ограничительных мер 58 человек, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Полиция Амстердама снова прекратила незаконную демонстрацию на Музейной площади. Музейная площадь и ближайшие окрестности были определены зонами риска после того, как появились данные, что люди будут выходить на площадь с оружием. В итоге были задержаны 58 человек", - сказали в мэрии.
Там отметили, что участники акции не соблюдали дистанцию и другие ограничительные меры. Собравшиеся также не отреагировали на призывы правоохранителей разойтись по домам, после чего были применены водомёты.
В субботу на Музейной площади в Амстердаме прошла несогласованная акция протеста против ограничительных мер по COVID-19. В ней приняли участие сотни человек.
Акция протеста против ограничений связанных с эпидемией коронавируса в Касселе, Германия - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 16:49
В Касселе акция протеста закончилась столкновениями с полицией
В прошлые выходные демонстрация против политики голландского правительства по ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом и против вакцинации прошла в центре Гааги. Тогда для разгона акции также были применены водомёты. Полиция задержала около 20 человек.
Ранее власти Нидерландов объявили о продлении комендантского часа до 31 марта. Комендантский час в стране был введен 23 января как одна из ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Он действует с 21.00 до 4.30, нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.
Данная мера спровоцировала массовые акции протеста в конце января в ряде городов. В Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. В Амерсфорте акция закончилась беспорядками после того, как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране были проведены массовые задержания.
Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят в выходные также в Великобритании, Германии, Польше, Финляндии и других странах Европы.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции против карантинных ограничений в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 22:54
В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста
 
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