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На Эльбрусе пропал альпинист из Таганрога
На Эльбрусе пропал альпинист из Таганрога
Спасатели начали поиски альпиниста из Таганрога, который не выходит на связь на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T23:14
2021-03-21T23:16
туризм
эльбрус
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
таганрог
происшествия
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НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Спасатели начали поиски альпиниста из Таганрога, который не выходит на связь на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.На поиски альпиниста выдвинулись пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."Ориентировочное место поиска - южный склон горы Эльбрус, высота 3500 метров", - отмечает ведомство.В 22.30 спасатели приостановили до утра поиски альпиниста, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии."По состоянию на 22.30 мск воскресенья поисково-спасательные работы приостановлены до наступления светлого времени суток. Был обследован западный склон горы Эльбрус до высоты 3500 метров, поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.Уточняется, что возобновление работ запланировано на 7.00 мск понедельника.
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эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таганрог, происшествия

На Эльбрусе пропал альпинист из Таганрога

23:14 21.03.2021 (обновлено: 23:16 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкГостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Гостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Спасатели начали поиски альпиниста из Таганрога, который не выходит на связь на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 18.00 мск в воскресенье поступило сообщение от руководителя туристской группы на горе Эльбрус о том, что один из участников группы 1983 года рождения, уроженец Таганрога, не выходит на связь", - говорится в сообщении.

На поиски альпиниста выдвинулись пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Ориентировочное место поиска - южный склон горы Эльбрус, высота 3500 метров", - отмечает ведомство.
В 22.30 спасатели приостановили до утра поиски альпиниста, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"По состоянию на 22.30 мск воскресенья поисково-спасательные работы приостановлены до наступления светлого времени суток. Был обследован западный склон горы Эльбрус до высоты 3500 метров, поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возобновление работ запланировано на 7.00 мск понедельника.
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ТуризмЭльбрусКабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТаганрогПроисшествия
 
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