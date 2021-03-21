https://ria.ru/20210321/alpinist-1602237913.html

На Эльбрусе пропал альпинист из Таганрога

На Эльбрусе пропал альпинист из Таганрога

Спасатели начали поиски альпиниста из Таганрога, который не выходит на связь на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T23:14

2021-03-21T23:14

2021-03-21T23:16

туризм

эльбрус

кабардино-балкарская республика (кбр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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происшествия

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НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Спасатели начали поиски альпиниста из Таганрога, который не выходит на связь на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.На поиски альпиниста выдвинулись пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."Ориентировочное место поиска - южный склон горы Эльбрус, высота 3500 метров", - отмечает ведомство.В 22.30 спасатели приостановили до утра поиски альпиниста, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии."По состоянию на 22.30 мск воскресенья поисково-спасательные работы приостановлены до наступления светлого времени суток. Был обследован западный склон горы Эльбрус до высоты 3500 метров, поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.Уточняется, что возобновление работ запланировано на 7.00 мск понедельника.

https://ria.ru/20210116/alpinist-1593344905.html

эльбрус

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таганрог, происшествия