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В Дагестане город остался без воды из-за загрязнения водохранилища
В Дагестане город остался без воды из-за загрязнения водохранилища
Более 60 тысяч жителей города Избербаша остались без воды из-за загрязнения водохранилища, откуда подаётся вода, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T13:15
2021-03-20T14:15
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
избербаш
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 20 мар – РИА Новости. Более 60 тысяч жителей города Избербаша остались без воды из-за загрязнения водохранилища, откуда подаётся вода, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Дагестану."В результате снижения уровня воды в озере Рыбье ниже уровня всасывающего узла водозабора, от которого питается водой Избербаш, произошло прекращение подачи воды в город. Снижение уровня воды в водохранилище произошло в результате попадания в канал грязной талой воды", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в зону отключения водоснабжения в Избербаше попали 5 938 домов, где проживают 60 453 человека, в том числе 18 628 детей, и 28 социально значимых объектов, в том числе шесть – с круглосуточным пребыванием людей.Ожидаемое время очистки загрязненной воды – одни сутки, рассказали в пресс-службе МЧС.В готовности для обеспечения подвоза воды местному населению по мере поступления заявок находятся 13 водовозов общей ёмкостью 95 тонн.Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с отключением воды в Избербаше."По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация с обеспечением населения водой находится на контроле руководства прокуратуры республики", — сообщает пресс-служба надзорного органа региона..
https://ria.ru/20210216/dagestan-1597556525.html
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республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), избербаш, происшествия

В Дагестане город остался без воды из-за загрязнения водохранилища

13:15 20.03.2021 (обновлено: 14:15 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАХАЧКАЛА, 20 мар – РИА Новости. Более 60 тысяч жителей города Избербаша остались без воды из-за загрязнения водохранилища, откуда подаётся вода, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Дагестану.
"В результате снижения уровня воды в озере Рыбье ниже уровня всасывающего узла водозабора, от которого питается водой Избербаш, произошло прекращение подачи воды в город. Снижение уровня воды в водохранилище произошло в результате попадания в канал грязной талой воды", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в зону отключения водоснабжения в Избербаше попали 5 938 домов, где проживают 60 453 человека, в том числе 18 628 детей, и 28 социально значимых объектов, в том числе шесть – с круглосуточным пребыванием людей.
Ожидаемое время очистки загрязненной воды – одни сутки, рассказали в пресс-службе МЧС.
В готовности для обеспечения подвоза воды местному населению по мере поступления заявок находятся 13 водовозов общей ёмкостью 95 тонн.
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Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с отключением воды в Избербаше.
"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация с обеспечением населения водой находится на контроле руководства прокуратуры республики", — сообщает пресс-служба надзорного органа региона..
 
Республика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ИзбербашПроисшествия
 
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