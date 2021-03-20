https://ria.ru/20210320/voda-1602113228.html

В Дагестане город остался без воды из-за загрязнения водохранилища

В Дагестане город остался без воды из-за загрязнения водохранилища

Более 60 тысяч жителей города Избербаша остались без воды из-за загрязнения водохранилища, откуда подаётся вода, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T13:15

2021-03-20T13:15

2021-03-20T14:15

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

избербаш

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803600_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ef459d8ca98172c4a8b98b5b7d5ddc45.jpg

МАХАЧКАЛА, 20 мар – РИА Новости. Более 60 тысяч жителей города Избербаша остались без воды из-за загрязнения водохранилища, откуда подаётся вода, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Дагестану."В результате снижения уровня воды в озере Рыбье ниже уровня всасывающего узла водозабора, от которого питается водой Избербаш, произошло прекращение подачи воды в город. Снижение уровня воды в водохранилище произошло в результате попадания в канал грязной талой воды", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в зону отключения водоснабжения в Избербаше попали 5 938 домов, где проживают 60 453 человека, в том числе 18 628 детей, и 28 социально значимых объектов, в том числе шесть – с круглосуточным пребыванием людей.Ожидаемое время очистки загрязненной воды – одни сутки, рассказали в пресс-службе МЧС.В готовности для обеспечения подвоза воды местному населению по мере поступления заявок находятся 13 водовозов общей ёмкостью 95 тонн.Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с отключением воды в Избербаше."По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация с обеспечением населения водой находится на контроле руководства прокуратуры республики", — сообщает пресс-служба надзорного органа региона..

https://ria.ru/20210216/dagestan-1597556525.html

избербаш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), избербаш, происшествия