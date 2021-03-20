Ученые нашли возможную причину тромбоза после применения AstraZeneca
09:49 20.03.2021 (обновлено: 10:07 20.03.2021)
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ученые связали тромбоз и тромбоэмболию после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca с редкой реакцией организма. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Две группы специалистов из Норвегии и Германии провели независимые исследования и обнаружили, что указанный препарат вызывает аутоиммунную реакцию, провоцирующую образование антител, которые в свою очередь взаимодействуют с тромбоцитами.
Вместе с тем эксперты уточнили, что точную причину этого явления установить пока не удалось. Кроме того, побочные эффекты можно выявить только с помощью специального анализа крови.
"Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ", — заявил учувствовавший в исследовании норвежский профессор гематологии Пол Андре Хольм.
К таким же выводам пришли в немецком университете Грайфсвальда. Так, профессор медицины Андреаса Грайнахера перечислил симптомы опасной реакции организма на вакцину, а именно, головные боли, головокружение и нарушение зрения.
Ученые отметили, что нейтрализовать негативные последствия побочной реакции организма на вакцину AstraZeneca можно разжижающими кровь препаратами и иммуноглобулином.
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Ранее комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора ЕМА пришел к заключению, что вакцина AstraZeneca эффективна и безопасна. Эксперты не подтвердили информацию о том, что препарат повышает риск тромбоэмболических осложнений. При этом в ЕМА подчеркнули, что изучение побочных эффектов и действия вакцины будет продолжено.