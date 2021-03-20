https://ria.ru/20210320/vaktsina-1602096587.html

Ученые нашли возможную причину тромбоза после применения AstraZeneca

Ученые нашли возможную причину тромбоза после применения AstraZeneca

Ученые связали тромбоз и тромбоэмболию после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca с редкой реакцией организма. Об этом пишет The Wall... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T09:49

2021-03-20T09:49

2021-03-20T10:07

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ученые связали тромбоз и тромбоэмболию после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca с редкой реакцией организма. Об этом пишет The Wall Street Journal.Две группы специалистов из Норвегии и Германии провели независимые исследования и обнаружили, что указанный препарат вызывает аутоиммунную реакцию, провоцирующую образование антител, которые в свою очередь взаимодействуют с тромбоцитами.Вместе с тем эксперты уточнили, что точную причину этого явления установить пока не удалось. Кроме того, побочные эффекты можно выявить только с помощью специального анализа крови.К таким же выводам пришли в немецком университете Грайфсвальда. Так, профессор медицины Андреаса Грайнахера перечислил симптомы опасной реакции организма на вакцину, а именно, головные боли, головокружение и нарушение зрения.Ученые отметили, что нейтрализовать негативные последствия побочной реакции организма на вакцину AstraZeneca можно разжижающими кровь препаратами и иммуноглобулином.Ранее комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора ЕМА пришел к заключению, что вакцина AstraZeneca эффективна и безопасна. Эксперты не подтвердили информацию о том, что препарат повышает риск тромбоэмболических осложнений. При этом в ЕМА подчеркнули, что изучение побочных эффектов и действия вакцины будет продолжено.

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/tromboz-1598510713.html

грайфсвальд

германия

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