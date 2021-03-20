Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210320/twitter-1602101525.html
Певцов призвал "навсегда закрыть" Twitter в России
Певцов призвал "навсегда закрыть" Twitter в России
Актер Дмитрий Певцов объяснил в интервью "Аргументам и Фактам", почему выступает за блокировку Twitter в России. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T10:59
2021-03-20T11:47
культура
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
дмитрий певцов
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155986/48/1559864879_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_19921358077f8546015f0ca1e985b8cd.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов объяснил в интервью "Аргументам и Фактам", почему выступает за блокировку Twitter в России.Актер подчеркнул, что интимная жизнь касается только мужчины и женщины."Так было в моем детстве. Была любовь и рождаемость была хорошая", — отметил он.Певцов заключил, что влияние западной "сексуальной революции" дошло до России в 1990-е годы, что привело к развитию секс-индустрии.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
https://radiosputnik.ria.ru/20210319/tvitter-1601948323.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155986/48/1559864879_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_9449fe77f01fb8882ce6a2b8d4c86e91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, дмитрий певцов, технологии, общество

Певцов призвал "навсегда закрыть" Twitter в России

10:59 20.03.2021 (обновлено: 11:47 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Актер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов объяснил в интервью "Аргументам и Фактам", почему выступает за блокировку Twitter в России.

"Я бы его вообще закрыл навсегда за пропаганду того, что запрещено российским законодательством: за детскую порнографию, призывы детей к суициду и так далее", — заявил Певцов.

Актер подчеркнул, что интимная жизнь касается только мужчины и женщины.
"Так было в моем детстве. Была любовь и рождаемость была хорошая", — отметил он.
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 11:56
Twitter задумался над изменением политики в отношении мировых лидеров
Певцов заключил, что влияние западной "сексуальной революции" дошло до России в 1990-е годы, что привело к развитию секс-индустрии.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
 
КультураФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterДмитрий ПевцовТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15В Дагестане город остался без воды из-за загрязнения водохранилища
13:11Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с парковки
12:56Источник: актера из "Универа" Лаврова задержали за угрозы автоинспектору
12:54Эксперты рассказали, почему Байден не называет саудовского принца убийцей
12:47На Кубе туристам разрешили ездить на экскурсии за пределы курортов
12:38Источник подтвердил отправку письма участникам "нормандского формата"
12:37Пушков рассказал о "прекрасно понятных" причинах падения Байдена на трапе
12:36Глава Крыма назвал Киев "хамоватым лакеем, подражающим западным хозяевам"
12:29Константинов назвал "максимальные санкции" Киева бессмысленными
12:28Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ пообщаться с Путиным
12:25В Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
12:25Платные парковки бьют по общинам в центре Москвы, считает священник
12:22Под Новосибирском нашли тело шестилетнего ребенка
12:18AstraZeneca перенесла поставку партии вакцины в Италию
12:12В Киеве назвали компании, попавшие под санкции из-за пользования недрами
12:07Делегация AmCham примет участие в ПМЭФ
12:04В Крыму 11 тысяч участков попали под запрет на владение иностранцами
12:00В Черное море направился еще один американский корабль
11:58В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
11:50В Крыму прокомментировали запрет иностранцам владеть землей
Лента новостейМолния