https://ria.ru/20210320/twitter-1602101525.html

Певцов призвал "навсегда закрыть" Twitter в России

Певцов призвал "навсегда закрыть" Twitter в России

Актер Дмитрий Певцов объяснил в интервью "Аргументам и Фактам", почему выступает за блокировку Twitter в России. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T10:59

2021-03-20T10:59

2021-03-20T11:47

культура

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

дмитрий певцов

технологии

общество

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов объяснил в интервью "Аргументам и Фактам", почему выступает за блокировку Twitter в России.Актер подчеркнул, что интимная жизнь касается только мужчины и женщины."Так было в моем детстве. Была любовь и рождаемость была хорошая", — отметил он.Певцов заключил, что влияние западной "сексуальной революции" дошло до России в 1990-е годы, что привело к развитию секс-индустрии.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

https://radiosputnik.ria.ru/20210319/tvitter-1601948323.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, дмитрий певцов, технологии, общество