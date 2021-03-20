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Певцов призвал "навсегда закрыть" Twitter в России
Певцов призвал "навсегда закрыть" Twitter в России
Актер Дмитрий Певцов объяснил в интервью "Аргументам и Фактам", почему выступает за блокировку Twitter в России. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T10:59
2021-03-20T10:59
2021-03-20T11:47
культура
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
дмитрий певцов
технологии
общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов объяснил в интервью "Аргументам и Фактам", почему выступает за блокировку Twitter в России.Актер подчеркнул, что интимная жизнь касается только мужчины и женщины."Так было в моем детстве. Была любовь и рождаемость была хорошая", — отметил он.Певцов заключил, что влияние западной "сексуальной революции" дошло до России в 1990-е годы, что привело к развитию секс-индустрии.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
https://radiosputnik.ria.ru/20210319/tvitter-1601948323.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, дмитрий певцов, технологии, общество