Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210320/schaste-1602103219.html
Исследование показало, сколько россиян считают себя счастливыми
Исследование показало, сколько россиян считают себя счастливыми
Более половины жителей России считают себя счастливыми людьми, совсем несчастливыми считают себя 19% россиян, следует из исследования "AliExpress Россия" и... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:15
2021-03-20T11:15
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156265/59/1562655990_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ec005b542023105d0da8bdc19f5c3493.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более половины жителей России считают себя счастливыми людьми, совсем несчастливыми считают себя 19% россиян, следует из исследования "AliExpress Россия" и ResearchMe."Оказалось, что каждый второй россиянин считает себя счастливым человеком. Этот ответ выбрали 56% респондентов, а несчастливыми себя признали 19% россиян. Самыми счастливыми оказались люди старше 55 лет - этот ответ выбрали 63% респондентов возрастной группы", - говорится в сообщении.По данным опроса, более счастливыми этой весной себя почувствовали 23% россиян, 59% респондентов при этом отметили, что счастливого россиянина можно узнать по улыбке, по 33% опрошенных отметили смех и шутки, а часть респондентов признались, что во время "приступов" счастья они могут петь, танцевать и даже кричать."По данным исследования, больше всего счастливых людей проживает на юге России и Северном Кавказе (61%), а еще на северо-западе России (60%). В топ "счастливых" регионов попали Москва и Петербург (59% и 58% респондентов соответственно). Антирейтинг возглавило Поволжье - четверть опрошенных жителей региона считает себя несчастными", - добавили в сообщении.В исследовании "AliExpress Россия" и ResearchMe методом онлайн-панели приняли участие более 1,1 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в разных регионах России.
https://ria.ru/20210320/prazdnik-1601778569.html
https://ria.ru/20210319/strana-1601940324.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156265/59/1562655990_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_0bad4752a0ed217baf3697c8ae95d420.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Исследование показало, сколько россиян считают себя счастливыми

11:15 20.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкДевушка на улице в Сочи
Девушка на улице в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более половины жителей России считают себя счастливыми людьми, совсем несчастливыми считают себя 19% россиян, следует из исследования "AliExpress Россия" и ResearchMe.
"Оказалось, что каждый второй россиянин считает себя счастливым человеком. Этот ответ выбрали 56% респондентов, а несчастливыми себя признали 19% россиян. Самыми счастливыми оказались люди старше 55 лет - этот ответ выбрали 63% респондентов возрастной группы", - говорится в сообщении.
Девушки на Крымской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
10:01
Международный день счастья
По данным опроса, более счастливыми этой весной себя почувствовали 23% россиян, 59% респондентов при этом отметили, что счастливого россиянина можно узнать по улыбке, по 33% опрошенных отметили смех и шутки, а часть респондентов признались, что во время "приступов" счастья они могут петь, танцевать и даже кричать.
"По данным исследования, больше всего счастливых людей проживает на юге России и Северном Кавказе (61%), а еще на северо-западе России (60%). В топ "счастливых" регионов попали Москва и Петербург (59% и 58% респондентов соответственно). Антирейтинг возглавило Поволжье - четверть опрошенных жителей региона считает себя несчастными", - добавили в сообщении.
В исследовании "AliExpress Россия" и ResearchMe методом онлайн-панели приняли участие более 1,1 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в разных регионах России.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 11:23
Названа самая счастливая страна
 
РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15В Дагестане город остался без воды из-за загрязнения водохранилища
13:11Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с парковки
12:56Источник: актера из "Универа" Лаврова задержали за угрозы автоинспектору
12:54Эксперты рассказали, почему Байден не называет саудовского принца убийцей
12:47На Кубе туристам разрешили ездить на экскурсии за пределы курортов
12:38Источник подтвердил отправку письма участникам "нормандского формата"
12:37Пушков рассказал о "прекрасно понятных" причинах падения Байдена на трапе
12:36Глава Крыма назвал Киев "хамоватым лакеем, подражающим западным хозяевам"
12:29Константинов назвал "максимальные санкции" Киева бессмысленными
12:28Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ пообщаться с Путиным
12:25В Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
12:25Платные парковки бьют по общинам в центре Москвы, считает священник
12:22Под Новосибирском нашли тело шестилетнего ребенка
12:18AstraZeneca перенесла поставку партии вакцины в Италию
12:12В Киеве назвали компании, попавшие под санкции из-за пользования недрами
12:07Делегация AmCham примет участие в ПМЭФ
12:04В Крыму 11 тысяч участков попали под запрет на владение иностранцами
12:00В Черное море направился еще один американский корабль
11:58В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
11:50В Крыму прокомментировали запрет иностранцам владеть землей
Лента новостейМолния