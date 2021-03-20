https://ria.ru/20210320/schaste-1602103219.html

Исследование показало, сколько россиян считают себя счастливыми

Исследование показало, сколько россиян считают себя счастливыми

Более половины жителей России считают себя счастливыми людьми, совсем несчастливыми считают себя 19% россиян, следует из исследования "AliExpress Россия" и... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:15

2021-03-20T11:15

2021-03-20T11:15

россия

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более половины жителей России считают себя счастливыми людьми, совсем несчастливыми считают себя 19% россиян, следует из исследования "AliExpress Россия" и ResearchMe."Оказалось, что каждый второй россиянин считает себя счастливым человеком. Этот ответ выбрали 56% респондентов, а несчастливыми себя признали 19% россиян. Самыми счастливыми оказались люди старше 55 лет - этот ответ выбрали 63% респондентов возрастной группы", - говорится в сообщении.По данным опроса, более счастливыми этой весной себя почувствовали 23% россиян, 59% респондентов при этом отметили, что счастливого россиянина можно узнать по улыбке, по 33% опрошенных отметили смех и шутки, а часть респондентов признались, что во время "приступов" счастья они могут петь, танцевать и даже кричать."По данным исследования, больше всего счастливых людей проживает на юге России и Северном Кавказе (61%), а еще на северо-западе России (60%). В топ "счастливых" регионов попали Москва и Петербург (59% и 58% респондентов соответственно). Антирейтинг возглавило Поволжье - четверть опрошенных жителей региона считает себя несчастными", - добавили в сообщении.В исследовании "AliExpress Россия" и ResearchMe методом онлайн-панели приняли участие более 1,1 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в разных регионах России.

https://ria.ru/20210320/prazdnik-1601778569.html

https://ria.ru/20210319/strana-1601940324.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество