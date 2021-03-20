https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602102572.html
Поклонская прокомментировала "максимальные санкции" Киева
Поклонская прокомментировала "максимальные санкции" Киева
Санкции Киева в отношении экс-чиновников направлены против обычных украинцев, в этом списке должны быть другие фамилии - настоящих предателей и разрушителей... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:08
2021-03-20T11:08
2021-03-20T12:33
санкции
наталья поклонская
виктор янукович
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601513385_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_1d93ef1b4251964cc436c89c19937d7d.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Санкции Киева в отношении экс-чиновников направлены против обычных украинцев, в этом списке должны быть другие фамилии - настоящих предателей и разрушителей Украины, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, депутата Госдумы Натальи Поклонской и других."Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнеров в действенности и решительности президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций, иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка "Райффайзен Банк Аваль", на которой около 20 тысяч гривен, — это "существенный удар" по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины", - написала Поклонская в Telegram-канале."Обычным гражданам Украины скажу: все эти санкции руководства страны направлены против вас. Любое обязательство (вдруг такие имеются?) перед вами не может быть выполнено людьми, указанными в санкционном списке", - добавила Поклонская.По словам парламентария, в этом списке должны быть другие фамилии.Депутат напомнила о Татьяне Черновол и "других смельчаках", которым было интересно посмотреть, как жил Янукович и другие чиновники."Почему же сейчас нет такого безумного запала и интереса посмотреть, как живут выгодополучатели Майдана? Мне кажется, скоро найдутся такие же смельчаки, которых заинтересует моё предложение. Есть такой закон бумеранга - распространяется на всех одинаково", - написала Поклонская.
https://ria.ru/20210312/zelenskiy-1601031153.html
https://ria.ru/20210319/obyski-1602062415.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601513385_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_41e8e60efe59960fb31557db1726ca9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, наталья поклонская, виктор янукович, киев, украина, в мире
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Санкции Киева
в отношении экс-чиновников направлены против обычных украинцев, в этом списке должны быть другие фамилии - настоящих предателей и разрушителей Украины
, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская
.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции"
против экс-президента Виктора Януковича
, бывшего премьер-министра Николая Азарова, депутата Госдумы Натальи Поклонской и других.
"Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнеров в действенности и решительности президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций, иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка "Райффайзен Банк Аваль", на которой около 20 тысяч гривен, — это "существенный удар" по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины", - написала Поклонская в Telegram-канале
.
"Обычным гражданам Украины скажу: все эти санкции руководства страны направлены против вас. Любое обязательство (вдруг такие имеются?) перед вами не может быть выполнено людьми, указанными в санкционном списке", - добавила Поклонская.
По словам парламентария, в этом списке должны быть другие фамилии.
"Там должны быть настоящие предатели и разрушители Украины: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубий, Билецкий, Махницкий и многие другие... Именно там активов и имущества столько, что... считать не пересчитать", - добавила Поклонская.
Депутат напомнила о Татьяне Черновол и "других смельчаках", которым было интересно посмотреть, как жил Янукович и другие чиновники.
"Почему же сейчас нет такого безумного запала и интереса посмотреть, как живут выгодополучатели Майдана? Мне кажется, скоро найдутся такие же смельчаки, которых заинтересует моё предложение. Есть такой закон бумеранга - распространяется на всех одинаково", - написала Поклонская.