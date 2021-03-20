https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602102572.html

Поклонская прокомментировала "максимальные санкции" Киева

Поклонская прокомментировала "максимальные санкции" Киева

Санкции Киева в отношении экс-чиновников направлены против обычных украинцев, в этом списке должны быть другие фамилии - настоящих предателей и разрушителей... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:08

2021-03-20T11:08

2021-03-20T12:33

санкции

наталья поклонская

виктор янукович

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Санкции Киева в отношении экс-чиновников направлены против обычных украинцев, в этом списке должны быть другие фамилии - настоящих предателей и разрушителей Украины, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, депутата Госдумы Натальи Поклонской и других."Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнеров в действенности и решительности президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций, иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка "Райффайзен Банк Аваль", на которой около 20 тысяч гривен, — это "существенный удар" по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины", - написала Поклонская в Telegram-канале."Обычным гражданам Украины скажу: все эти санкции руководства страны направлены против вас. Любое обязательство (вдруг такие имеются?) перед вами не может быть выполнено людьми, указанными в санкционном списке", - добавила Поклонская.По словам парламентария, в этом списке должны быть другие фамилии.Депутат напомнила о Татьяне Черновол и "других смельчаках", которым было интересно посмотреть, как жил Янукович и другие чиновники."Почему же сейчас нет такого безумного запала и интереса посмотреть, как живут выгодополучатели Майдана? Мне кажется, скоро найдутся такие же смельчаки, которых заинтересует моё предложение. Есть такой закон бумеранга - распространяется на всех одинаково", - написала Поклонская.

https://ria.ru/20210312/zelenskiy-1601031153.html

https://ria.ru/20210319/obyski-1602062415.html

киев

украина

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санкции, наталья поклонская, виктор янукович, киев, украина, в мире