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Поклонская прокомментировала "максимальные санкции" Киева
Поклонская прокомментировала "максимальные санкции" Киева
Санкции Киева в отношении экс-чиновников направлены против обычных украинцев, в этом списке должны быть другие фамилии - настоящих предателей и разрушителей... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:08
2021-03-20T12:33
санкции
наталья поклонская
виктор янукович
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Санкции Киева в отношении экс-чиновников направлены против обычных украинцев, в этом списке должны быть другие фамилии - настоящих предателей и разрушителей Украины, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, депутата Госдумы Натальи Поклонской и других."Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнеров в действенности и решительности президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций, иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка "Райффайзен Банк Аваль", на которой около 20 тысяч гривен, — это "существенный удар" по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины", - написала Поклонская в Telegram-канале."Обычным гражданам Украины скажу: все эти санкции руководства страны направлены против вас. Любое обязательство (вдруг такие имеются?) перед вами не может быть выполнено людьми, указанными в санкционном списке", - добавила Поклонская.По словам парламентария, в этом списке должны быть другие фамилии.Депутат напомнила о Татьяне Черновол и "других смельчаках", которым было интересно посмотреть, как жил Янукович и другие чиновники."Почему же сейчас нет такого безумного запала и интереса посмотреть, как живут выгодополучатели Майдана? Мне кажется, скоро найдутся такие же смельчаки, которых заинтересует моё предложение. Есть такой закон бумеранга - распространяется на всех одинаково", - написала Поклонская.
https://ria.ru/20210312/zelenskiy-1601031153.html
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санкции, наталья поклонская, виктор янукович, киев, украина, в мире

Поклонская прокомментировала "максимальные санкции" Киева

11:08 20.03.2021 (обновлено: 12:33 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Санкции Киева в отношении экс-чиновников направлены против обычных украинцев, в этом списке должны быть другие фамилии - настоящих предателей и разрушителей Украины, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, депутата Госдумы Натальи Поклонской и других.
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"Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнеров в действенности и решительности президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций, иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка "Райффайзен Банк Аваль", на которой около 20 тысяч гривен, — это "существенный удар" по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины", - написала Поклонская в Telegram-канале.
"Обычным гражданам Украины скажу: все эти санкции руководства страны направлены против вас. Любое обязательство (вдруг такие имеются?) перед вами не может быть выполнено людьми, указанными в санкционном списке", - добавила Поклонская.
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По словам парламентария, в этом списке должны быть другие фамилии.
"Там должны быть настоящие предатели и разрушители Украины: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубий, Билецкий, Махницкий и многие другие... Именно там активов и имущества столько, что... считать не пересчитать", - добавила Поклонская.
Депутат напомнила о Татьяне Черновол и "других смельчаках", которым было интересно посмотреть, как жил Янукович и другие чиновники.
"Почему же сейчас нет такого безумного запала и интереса посмотреть, как живут выгодополучатели Майдана? Мне кажется, скоро найдутся такие же смельчаки, которых заинтересует моё предложение. Есть такой закон бумеранга - распространяется на всех одинаково", - написала Поклонская.
 
СанкцииНаталья ПоклонскаяВиктор ЯнуковичКиевУкраинаВ мире
 
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