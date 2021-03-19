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СНБО Украины ввел "максимальные санкции" против Януковича
СНБО Украины ввел "максимальные санкции" против Януковича
Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:52
2021-03-19T22:28
совет национальной безопасности и обороны украины
виктор янукович
украина
в мире
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КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.Он зачитал список из 27 человек, среди которых наряду с Януковичем украинские и российские политики и чиновники. Среди них — глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие.Как уточнил секретарь СНБО, санкции против Януковича и экс-чиновников уже действуют. По его словам, ограничения также ввели против бывших милиционеров, которые "предали присягу" и работают в России, в том числе в Крыму.Кроме того, Данилов заявил, что государственные органы Украины проанализируют ранее подписанные Януковичем указы на предмет угрозы нацбезопасности.Ранее глава СБУ Иван Баканов отметил, что в 2014 году указанные в списке должностные лица "способствовали спецслужбам России в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан". По его словам, некоторые из них "причастны к финансированию терроризма", другие — к подписанию Харьковских соглашений.
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совет национальной безопасности и обороны украины, виктор янукович, украина, в мире

СНБО Украины ввел "максимальные санкции" против Януковича

20:52 19.03.2021 (обновлено: 22:28 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он зачитал список из 27 человек, среди которых наряду с Януковичем украинские и российские политики и чиновники. Среди них — глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие.
Как уточнил секретарь СНБО, санкции против Януковича и экс-чиновников уже действуют. По его словам, ограничения также ввели против бывших милиционеров, которые "предали присягу" и работают в России, в том числе в Крыму.
Кроме того, Данилов заявил, что государственные органы Украины проанализируют ранее подписанные Януковичем указы на предмет угрозы нацбезопасности.
Ранее глава СБУ Иван Баканов отметил, что в 2014 году указанные в списке должностные лица "способствовали спецслужбам России в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан". По его словам, некоторые из них "причастны к финансированию терроризма", другие — к подписанию Харьковских соглашений.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 20:45
СНБО Украины поручил проверить указы Януковича
 
Совет национальной безопасности и обороны УкраиныВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
 
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