https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602094244.html

В AmCham оценили возможные санкции США против российского госдолга

В AmCham оценили возможные санкции США против российского госдолга

США вряд ли введут санкции против российского госдолга или ограничат доступ к международным платежным системам, потому что это может ударить и по их интересам,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T09:15

2021-03-20T09:15

2021-03-20T09:15

россия

санкции

amcham

алексис родзянко

сша

экономика

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США вряд ли введут санкции против российского госдолга или ограничат доступ к международным платежным системам, потому что это может ударить и по их интересам, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко."Эта тема, к сожалению, вновь поднимается, и мы вчера в рамках Совета директоров AmCham, среди прочих, обсуждали вопрос вероятности применения таких мер (ограничений на госдолг, отключение РФ от SWIFT – ред.)", - поделился глава палаты."Мнения были разные, но преобладающее мнение – что вряд ли США применят санкции, которые накладывали бы ограничения на госдолг России или на доступ к международным платежным системам. Понятно, что это палка о двух концах", - отметил Родзянко.О том, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов, сообщало в начале марта агентство Блумберг со ссылкой на источники.Министр финансов России Антон Силуанов в среду заявил, что ведомство в случае введения санкций на российский госдолг будет договариваться с ЦБ РФ о предоставлении банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).Глава ЦБ Эльвира Набиуллина позднее заявила, что регулятор готов предоставлять ликвидность банкам вне зависимости от целей использования, ее можно направлять, в том числе и на поддержание рынка ОФЗ в случае введения санкций на госдолг.

https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601511445.html

https://ria.ru/20210306/dolg--1599920464.html

https://ria.ru/20210224/gosdolg-1598377217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции, amcham, алексис родзянко, сша, экономика