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https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602094244.html
В AmCham оценили возможные санкции США против российского госдолга
В AmCham оценили возможные санкции США против российского госдолга
США вряд ли введут санкции против российского госдолга или ограничат доступ к международным платежным системам, потому что это может ударить и по их интересам,... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T09:15
2021-03-20T09:15
россия
санкции
amcham
алексис родзянко
сша
экономика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США вряд ли введут санкции против российского госдолга или ограничат доступ к международным платежным системам, потому что это может ударить и по их интересам, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко."Эта тема, к сожалению, вновь поднимается, и мы вчера в рамках Совета директоров AmCham, среди прочих, обсуждали вопрос вероятности применения таких мер (ограничений на госдолг, отключение РФ от SWIFT – ред.)", - поделился глава палаты."Мнения были разные, но преобладающее мнение – что вряд ли США применят санкции, которые накладывали бы ограничения на госдолг России или на доступ к международным платежным системам. Понятно, что это палка о двух концах", - отметил Родзянко.О том, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов, сообщало в начале марта агентство Блумберг со ссылкой на источники.Министр финансов России Антон Силуанов в среду заявил, что ведомство в случае введения санкций на российский госдолг будет договариваться с ЦБ РФ о предоставлении банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).Глава ЦБ Эльвира Набиуллина позднее заявила, что регулятор готов предоставлять ликвидность банкам вне зависимости от целей использования, ее можно направлять, в том числе и на поддержание рынка ОФЗ в случае введения санкций на госдолг.
https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601511445.html
https://ria.ru/20210306/dolg--1599920464.html
https://ria.ru/20210224/gosdolg-1598377217.html
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россия, санкции, amcham, алексис родзянко, сша, экономика

В AmCham оценили возможные санкции США против российского госдолга

09:15 20.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США вряд ли введут санкции против российского госдолга или ограничат доступ к международным платежным системам, потому что это может ударить и по их интересам, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
"Эта тема, к сожалению, вновь поднимается, и мы вчера в рамках Совета директоров AmCham, среди прочих, обсуждали вопрос вероятности применения таких мер (ограничений на госдолг, отключение РФ от SWIFT – ред.)", - поделился глава палаты.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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"Экстремальные" санкции: США хотят взяться за российский госдолг
"Мнения были разные, но преобладающее мнение – что вряд ли США применят санкции, которые накладывали бы ограничения на госдолг России или на доступ к международным платежным системам. Понятно, что это палка о двух концах", - отметил Родзянко.
О том, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов, сообщало в начале марта агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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Сопоставимо с Великой депрессией: чем грозит раздутый мировой долг
Министр финансов России Антон Силуанов в среду заявил, что ведомство в случае введения санкций на российский госдолг будет договариваться с ЦБ РФ о предоставлении банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина позднее заявила, что регулятор готов предоставлять ликвидность банкам вне зависимости от целей использования, ее можно направлять, в том числе и на поддержание рынка ОФЗ в случае введения санкций на госдолг.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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