Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России "из-за нарушения запрета на применение химоружия", пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, в качестве "экстремального шага" президент Соединенных Штатов Джо Байден может рассмотреть вопрос о введении ограничений в отношении российского госдолга.
При этом, как утверждается, американский лидер пойдет на это лишь в том случае, если Россия "вновь нарушит запрет на применение химоружия". По данным агентства, США, вероятно, сделают это в сотрудничестве с Европой.
Источники уточнили, что в качестве другой меры рассматривается перспектива введения санкций против "российских олигархов". Для этого Вашингтон может воспользоваться "актом Магнитского", позволяющим вводить ограничения против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции.
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Новые санкции против России
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех российских граждан за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении санкций против России. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции будут направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.