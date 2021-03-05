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Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России "из-за нарушения запрета на применение химоружия", пишет Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T02:13
2021-03-05T02:13
сергей лавров
евросоюз
джо байден
уильям браудер
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России "из-за нарушения запрета на применение химоружия", пишет Bloomberg со ссылкой на источники.По словам собеседников агентства, в качестве "экстремального шага" президент Соединенных Штатов Джо Байден может рассмотреть вопрос о введении ограничений в отношении российского госдолга.При этом, как утверждается, американский лидер пойдет на это лишь в том случае, если Россия "вновь нарушит запрет на применение химоружия". По данным агентства, США, вероятно, сделают это в сотрудничестве с Европой.Источники уточнили, что в качестве другой меры рассматривается перспектива введения санкций против "российских олигархов". Для этого Вашингтон может воспользоваться "актом Магнитского", позволяющим вводить ограничения против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции.Новые санкции против РоссииЕвросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех российских граждан за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении санкций против России. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции будут направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598612784.html
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сергей лавров, евросоюз, джо байден, уильям браудер, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России

02:13 05.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России "из-за нарушения запрета на применение химоружия", пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, в качестве "экстремального шага" президент Соединенных Штатов Джо Байден может рассмотреть вопрос о введении ограничений в отношении российского госдолга.
При этом, как утверждается, американский лидер пойдет на это лишь в том случае, если Россия "вновь нарушит запрет на применение химоружия". По данным агентства, США, вероятно, сделают это в сотрудничестве с Европой.
Источники уточнили, что в качестве другой меры рассматривается перспектива введения санкций против "российских олигархов". Для этого Вашингтон может воспользоваться "актом Магнитского", позволяющим вводить ограничения против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции.
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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
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Сергей ЛавровЕвросоюзДжо БайденУильям БраудерМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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