https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600010485.html

Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России

Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России

США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России "из-за нарушения запрета на применение химоружия", пишет Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T02:13

2021-03-05T02:13

2021-03-05T02:13

сергей лавров

евросоюз

джо байден

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москва

вашингтон (город)

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в мире

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России "из-за нарушения запрета на применение химоружия", пишет Bloomberg со ссылкой на источники.По словам собеседников агентства, в качестве "экстремального шага" президент Соединенных Штатов Джо Байден может рассмотреть вопрос о введении ограничений в отношении российского госдолга.При этом, как утверждается, американский лидер пойдет на это лишь в том случае, если Россия "вновь нарушит запрет на применение химоружия". По данным агентства, США, вероятно, сделают это в сотрудничестве с Европой.Источники уточнили, что в качестве другой меры рассматривается перспектива введения санкций против "российских олигархов". Для этого Вашингтон может воспользоваться "актом Магнитского", позволяющим вводить ограничения против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции.Новые санкции против РоссииЕвросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех российских граждан за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении санкций против России. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции будут направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598612784.html

https://ria.ru/20210221/avstriya-1598463312.html

москва

вашингтон (город)

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сергей лавров, евросоюз, джо байден, уильям браудер, москва, вашингтон (город), сша, в мире