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Туризм
https://ria.ru/20210320/puteshestviya-1602018895.html
Названы маршруты поездок, которые россияне выбирают в майские каникулы
Названы маршруты поездок, которые россияне выбирают в майские каникулы
Определены самые востребованные российские направления для путешествий на майские праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T01:53
2021-03-20T01:53
туризм
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новости - туризм
москва
симферополь
сочи
минеральные воды
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные российские направления для путешествий на майские праздники, сообщает Туту.ру.В этом году выходными будут дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, но если взять в счет отпуска в период между ними, то можно организовать десятидневный отпуск, отметили эксперты.Самый популярный маршрут из Москвы — в Симферополь. Средний чек здесь — 6,3 тысячи рублей, что на пять процентов выше, чем два года назад.Билеты в Сочи за пару лет подешевели на три процента, до 5,5 тысячи рублей. Цена перелета в Калининград также уменьшилась — на 14 процентов, до 4,9 тысячи рублей. В пятерку самых востребованных направлений вошли также Минеральные Воды и Санкт-Петербург.У жителей Санкт-Петербурга самый популярный маршрут на длинные майские выходные — в Сочи. За два года стоимость билетов туда сократилась на 14 процентов, до 6,3 тысячи рублей. Перелет в Симферополь выйдет дороже — в среднем в 8,2 тысячи рублей, а тур в Калининград — на пять процентов дороже, чем в допандемийный период, 4,7 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210319/ustinova-1599423562.html
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туризм, авиабилеты, самолеты, новости - туризм, москва, симферополь, сочи, минеральные воды, санкт-петербург, калининград

Названы маршруты поездок, которые россияне выбирают в майские каникулы

01:53 20.03.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушка катается на скейте по набережной пляжа ПТГ "Сириус" в городе Сочи
Девушка катается на скейте по набережной пляжа ПТГ Сириус в городе Сочи - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные российские направления для путешествий на майские праздники, сообщает Туту.ру.
В этом году выходными будут дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, но если взять в счет отпуска в период между ними, то можно организовать десятидневный отпуск, отметили эксперты.
Самый популярный маршрут из Москвы — в Симферополь. Средний чек здесь — 6,3 тысячи рублей, что на пять процентов выше, чем два года назад.
Билеты в Сочи за пару лет подешевели на три процента, до 5,5 тысячи рублей. Цена перелета в Калининград также уменьшилась — на 14 процентов, до 4,9 тысячи рублей. В пятерку самых востребованных направлений вошли также Минеральные Воды и Санкт-Петербург.
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У жителей Санкт-Петербурга самый популярный маршрут на длинные майские выходные — в Сочи. За два года стоимость билетов туда сократилась на 14 процентов, до 6,3 тысячи рублей. Перелет в Симферополь выйдет дороже — в среднем в 8,2 тысячи рублей, а тур в Калининград — на пять процентов дороже, чем в допандемийный период, 4,7 тысячи рублей.
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ТуризмТуризмавиабилетысамолетыНовости - ТуризмМоскваСимферопольСочиМинеральные ВодыСанкт-ПетербургКалининград
 
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