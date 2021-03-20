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Пушков заявил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена
Пушков заявил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена
Сенатор Алексей Пушков в беседе с французским обозревателем Кристианом Маларом рассказал об угрозе начала новой холодной войны из-за политики американского... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T20:29
2021-03-20T20:54
россия
алексей пушков
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в беседе с французским обозревателем Кристианом Маларом рассказал об угрозе начала новой холодной войны из-за политики американского президента Джо Байдена."Да, опасность новой холодной войны действительно существует. Она начнется, если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию. Этот факт они должны принять. &lt;…&gt; США также следует двигаться в сторону достижения взаимопонимания — разумеется, лучше в глобальных сферах, но, конечно, можно начать и с более узких, но не менее важных областей — например, с вопросов ядерной безопасности", — сказал он в эфире телеканала "i24news".Накануне Пушков предположил, что высказывания главы Белого дома в адрес президента России Владимира Путина нацелены на сплочение антироссийской коалиции. Сенатор также отметил, что США, вероятнее всего, предпримут попытку организовать экономическую и политическую осаду России.Ранее Байден допустил ряд резких высказываний в адрес российского лидера. В частности, он заявил, что президент России "ответит" за вмешательство в выборы в США. На это Путин пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. Позже Байден выразил уверенность, что поговорит с Путиным "в какой-то момент".
https://ria.ru/20210320/bayden-1602109956.html
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россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Пушков заявил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена

20:29 20.03.2021 (обновлено: 20:54 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в беседе с французским обозревателем Кристианом Маларом рассказал об угрозе начала новой холодной войны из-за политики американского президента Джо Байдена.
"Да, опасность новой холодной войны действительно существует. Она начнется, если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию. Этот факт они должны принять. <…> США также следует двигаться в сторону достижения взаимопонимания — разумеется, лучше в глобальных сферах, но, конечно, можно начать и с более узких, но не менее важных областей — например, с вопросов ядерной безопасности", — сказал он в эфире телеканала "i24news".
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Накануне Пушков предположил, что высказывания главы Белого дома в адрес президента России Владимира Путина нацелены на сплочение антироссийской коалиции. Сенатор также отметил, что США, вероятнее всего, предпримут попытку организовать экономическую и политическую осаду России.
Ранее Байден допустил ряд резких высказываний в адрес российского лидера. В частности, он заявил, что президент России "ответит" за вмешательство в выборы в США. На это Путин пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. Позже Байден выразил уверенность, что поговорит с Путиным "в какой-то момент".
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