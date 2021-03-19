Пушков назвал цель высказывания Байдена в адрес Путина
11:01 19.03.2021 (обновлено: 15:28 19.03.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина.
По словам Пушкова, такие заявления становятся для Вашингтона одним из способов сплочения антироссийской коалиции, "расшатавшейся при Трампе".
"Байден своим сверхагрессивным выпадом против президента России посылает сигнал своим европейским союзникам: вот как следует вести себя с Москвой", — написал член Совфеда в своем телеграм-канале.
Сложившаяся ситуация говорит о том, что Соединенные Штаты готовятся к политической и экономической осаде России, отметил сенатор.
Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден заявил, что Москва "ответит за вмешательство в выборы" в 2020 году, о чем ранее доложила разведка. Также президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу "убийцей". МИД России назвал это проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.
Путин, комментируя высказывания Байдена, пожелал ему здоровья. Позднее он предложил американскому лидеру продолжить разговор "без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии". По его словам, это "было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран". В числе тем, которые они могли бы обсудить, российский президент назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.