https://ria.ru/20210320/prazdnik-1601778569.html

Международный день счастья

Международный день счастья

Международный день счастья (International Day of Happiness) – это праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 20 марта. Его целью является поддержка идеи РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T10:01

2021-03-20T10:01

2021-03-20T10:01

в мире

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Международный день счастья (International Day of Happiness) – это праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 20 марта. Его целью является поддержка идеи о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей 28 июня 2012 года в резолюции 66/281, которая была принята по инициативе Бутана, признающего верховенство показателя национального счастья над национальным доходом с начала 1970-х годов. Впервые праздник был отмечен в 2013 году.Дата была выбрана неслучайно. 20 марта наступает весеннее равноденствие, когда день становится равен ночи по продолжительности. Таким образом учредители хотели подчеркнуть, что все люди планеты имеют равные права на счастье.С точки зрения философии, счастье – понятие, конкретизирующее высшее благо как завершенное, самоценное, самодостаточное состояние жизни; общепризнанная конечная субъективная цель деятельности человека. С точки зрения биохимии, счастье – это процессы, связанные с гормонами серотонином (гарантирует прилив бодрости и хорошего настроения), дофамином (создает продолжительный позитивный настрой) и эндорфинами (обеспечивают краткосрочный прилив эйфории). С точки зрения когнитивной науки, счастье измерить очень сложно, потому что для каждого человека оно выражается по-своему: для кого-то счастье – это богатство, для кого-то – любовь, а кто-то скажет, что счастье заключается в наличии цели в жизни.Исследования счастья начались с 1970-х годов и получили наиболее широкое распространение уже в XXI веке. Если определять это понятие в современных терминах и достаточно упрощенным образом, то счастье – это совпадение желаемого и действительного, или, если говорить об обобщенной оценке того, насколько счастливой была жизнь человека, это средняя степень дистанции между тем, что человек желает, и что у него реально в жизни происходит. По данным исследований о хорошем настроении и физической активности, повысить уровень счастья могут занятия спортом: у физически активных людей риск развития депрессии и тревожности намного ниже, чем у малоподвижных людей. Кроме того, улучшить психическое здоровье человека также способны определенные продукты, среди которых бобы, рыба, орехи, брокколи, шпинат и яйца. В состав бобов, орехов и яиц входят аминокислоты, в том числе триптофан, который поддерживает в равновесии баланс серотонина в организме. Жирные сорта рыбы содержат большое количество омега-3 кислот, которые способствуют облегчению симптомов депрессии, стимулируя выработку гормонов счастья – серотонина и дофамина. Шпинат и брокколи богаты фолиевой кислотой, недостаток которой может вызвать нарушения сна и депрессию. Ежегодно с 2012 года подразделение ООН по поиску решений стабильного развития выпускает доклад World Happiness Report, в котором оцениваются 156 стран. При составлении рейтинга учитывается шесть факторов: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, доверие к правительству, оценка людьми свободы принятия решений, а также щедрость (оценивается с точки зрения размера пожертвований на благотворительность). В 2020 году рейтинг самых счастливых стран мира третий раз подряд возглавила Финляндия. В первую десятку вошли также Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. США расположились на 18-м месте, Германия – на 17-м, Великобритания и Франция заняли 13-ю и 23-ю строчки соответственно. Россия заняла 73-е место.При этом самыми несчастливыми странами, по мнению ООН, стали Афганистан (последняя строчка рейтинга), Южный Судан, Зимбабве, Руанда, Центральноафриканская Республика, Танзания, Ботсвана, Йемен, Малави и Индия. По данным опроса ВЦИОМ, в 2020 году уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, составил 81%. Счастливыми их делает семья (34%), собственное здоровье и здоровье близких (24%), а также хорошая работа (20%) и дети (18%). Поводами для несчастья являются материальные трудности и отсутствие стабильности (по 7%), а также плохое состояние здоровья (6%). В 2015 году ООН в рамках "Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" приняла 17 целей в области устойчивого развития. Они направлены на искоренение нищеты, сокращение неравенства и защиту планеты – три ключевых условия, необходимых для достижения благополучия и счастья. По данным ООН, меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды. В Международный день счастья во всем мире проводятся лекции, семинары, конференции и тренинги, участники которых рассказывают о значении счастья для человека и делятся идеями по улучшению быта и совершенствованию общества. В библиотеках устраиваются презентации книг, посвященных теме счастья и т.д. Праздник также активно отмечается в сети: интернет-пользователи отправляют друг другу виртуальные открытки и стихи-поздравления.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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