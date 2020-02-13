Врачи назвали продукты, способные сделать человека счастливее

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты из клиники Майо в американском штате Специалисты из клиники Майо в американском штате Аризона перечислили продукты, способные улучшить психическое здоровье человека. Об это сообщает немецкий портал Focus.de

Для поднятия настроения врачи посоветовали добавить в рацион бобы, рыбу, орехи, брокколи, шпинат и яйца.

Так, жирные сорта рыбы содержат большое количество омега-3 кислот, которые способствуют облегчению симптомов депрессии, стимулируя выработку гормонов счастье – серотонина и дофамина.

В состав бобов, орехов и яиц входят аминокислоты, в том числе триптофан, который поддерживает в равновесии баланс серотонина в организме. Кроме того, триптофан важен для нормального режима сна и бодрствования человека.

Шпинат и брокколи богаты фолиевой кислотой, недостаток которой может вызвать нарушения сна и депрессию.