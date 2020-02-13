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Врачи назвали продукты, способные сделать человека счастливее
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РИА Новости

Врачи назвали продукты, способные сделать человека счастливее

14:57 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты из клиники Майо в американском штате Аризона перечислили продукты, способные улучшить психическое здоровье человека. Об это сообщает немецкий портал Focus.de.
Для поднятия настроения врачи посоветовали добавить в рацион бобы, рыбу, орехи, брокколи, шпинат и яйца.
Так, жирные сорта рыбы содержат большое количество омега-3 кислот, которые способствуют облегчению симптомов депрессии, стимулируя выработку гормонов счастье – серотонина и дофамина.
В состав бобов, орехов и яиц входят аминокислоты, в том числе триптофан, который поддерживает в равновесии баланс серотонина в организме. Кроме того, триптофан важен для нормального режима сна и бодрствования человека.
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Шпинат и брокколи богаты фолиевой кислотой, недостаток которой может вызвать нарушения сна и депрессию.
Специалисты подчеркнули, что перечисленные продукты могут лишь поспособствовать улучшению настроения и общего психического состояния человека. Поэтому при возникновении симптомов депрессии или приступов паники следует в первую очередь обратиться к врачу.
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