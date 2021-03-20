https://ria.ru/20210320/otpuska-1602094506.html

В России изменились правила выхода в отпуск для многодетных работников

В России изменились правила выхода в отпуск для многодетных работников

Работники, имеющие трех или более детей в возрасте до 18 лет, могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребенку... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T09:43

2021-03-20T09:43

2021-03-20T12:38

россия

многодетные семьи

дети

общество

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Работники, имеющие трех или более детей в возрасте до 18 лет, могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет, напоминает "Российская газета".Закон вступил в силу 20 марта.В Статью 262.2. Трудового кодекса об "Очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей" внесли изменения. Ранее отпуск в удобное время могли получить сотрудники с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет.В Минтруде напомнили, что большинство россиян могут отдыхать 28 дней в году. У госслужащих, педагогов и некоторых других категорий работников отпуск длится дольше.Дополнительные дни есть у россиян с вредными или опасными условиями труда, а также с ненормированным рабочим днем или у тех, кто трудится в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Другие отдельные случаи предусмотрены Трудовым Кодексом и федеральными законами.На некоторых предприятиях есть локальные нормативные акты или коллективные договоры, которые предусматривают дополнительные оплачиваемые отпуска.Неоплачиваемый отпуск могут предоставить по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Его продолжительность определяется соглашением между работодателем и сотрудником.Также отдых без сохранения зарплаты могут взять работающие пенсионеры по возрасту (до 14 дней в году), родители или супруги военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, таможни, противопожарной службы (также до 14 календарных дней), работающие инвалиды (до 60 дней). До пяти календарных дней дают работникам при рождении ребенка, регистрации брака или смерти близких родственников.Отпуска без сохранения заработной платы по желанию работника в комфортное для него время могут получить работники с двумя и более детьми в возрасте до 14 лет, а также сотрудники с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или одинокий родитель, воспитывающий ребенка до 14 лет.

https://ria.ru/20210306/vyplata-1600187731.html

https://ria.ru/20200625/1573440438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, многодетные семьи, дети, общество