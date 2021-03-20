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Депутат Бессараб оценила новые правила отпуска для многодетных родителей
Депутат Бессараб оценила новые правила отпуска для многодетных родителей
Норма о возможности многодетных родителей брать оплачиваемый отпуск в удобное время существовала и ранее, однако она имела ограничения по возрасту детей,... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T13:19
2021-03-20T19:11
светлана бессараб
многодетные семьи
госдума рф
дети
общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Норма о возможности многодетных родителей брать оплачиваемый отпуск в удобное время существовала и ранее, однако она имела ограничения по возрасту детей, рассказала RT член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.По словам депутата, на новогодние праздники и мама, и папа могут съездить с детьми на отдых или посетить гостей. Новый закон дает семьям дополнительную возможность провести время вместе — отдохнуть в любое удобное время.Двадцатого марта вступил в силу закон, согласно которому родители с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет могут брать отпуск в комфортное время, пока младшему из них не исполнится 14 лет. До этого норма распространялась на семьи с тремя и более детьми до 12 лет.
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светлана бессараб, многодетные семьи, госдума рф, дети, общество

Депутат Бессараб оценила новые правила отпуска для многодетных родителей

13:19 20.03.2021 (обновлено: 19:11 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЖенщины с детьми
Женщины с детьми - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Норма о возможности многодетных родителей брать оплачиваемый отпуск в удобное время существовала и ранее, однако она имела ограничения по возрасту детей, рассказала RT член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Так или иначе для детей, для родителей очень важно провести время летних отпусков вместе", — заявила она.

По словам депутата, на новогодние праздники и мама, и папа могут съездить с детьми на отдых или посетить гостей. Новый закон дает семьям дополнительную возможность провести время вместе — отдохнуть в любое удобное время.
Двадцатого марта вступил в силу закон, согласно которому родители с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет могут брать отпуск в комфортное время, пока младшему из них не исполнится 14 лет. До этого норма распространялась на семьи с тремя и более детьми до 12 лет.
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Светлана БессарабМногодетные семьиГосдума РФДетиОбщество
 
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