https://ria.ru/20210320/otpusk-1602113681.html

Депутат Бессараб оценила новые правила отпуска для многодетных родителей

Депутат Бессараб оценила новые правила отпуска для многодетных родителей

Норма о возможности многодетных родителей брать оплачиваемый отпуск в удобное время существовала и ранее, однако она имела ограничения по возрасту детей,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T13:19

2021-03-20T13:19

2021-03-20T19:11

светлана бессараб

многодетные семьи

госдума рф

дети

общество

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Норма о возможности многодетных родителей брать оплачиваемый отпуск в удобное время существовала и ранее, однако она имела ограничения по возрасту детей, рассказала RT член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.По словам депутата, на новогодние праздники и мама, и папа могут съездить с детьми на отдых или посетить гостей. Новый закон дает семьям дополнительную возможность провести время вместе — отдохнуть в любое удобное время.Двадцатого марта вступил в силу закон, согласно которому родители с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет могут брать отпуск в комфортное время, пока младшему из них не исполнится 14 лет. До этого норма распространялась на семьи с тремя и более детьми до 12 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/lgota-1601195046.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана бессараб, многодетные семьи, госдума рф, дети, общество