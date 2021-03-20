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Культура
https://ria.ru/20210320/mkhat-1602104867.html
Прокуратура провела вторую проверку во МХАТе имени Горького
Прокуратура провела вторую проверку во МХАТе имени Горького
Прокуратура Москвы провела вторую проверку во МХАТе имени Горького, по результатам которой выявлено одно нарушение, которое "не влечет за собой каких-либо... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:33
2021-03-20T11:33
культура
театр
новости культуры
мхат имени м. горького
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы провела вторую проверку во МХАТе имени Горького, по результатам которой выявлено одно нарушение, которое "не влечет за собой каких-либо правовых последствий или привлечения к административной ответственности", сообщается на официальном сайте театра.Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТа имени Горького, материалы были направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ. После этого пресс-служба театра сообщила, что комплексная прокурорская проверка не выявила каких-либо существенных нарушений в деятельности театра."В МХАТ имени Горького была проведена очередная, уже вторая по счету, проверка Пресненской межрайонной прокуратурой города Москвы на основании обращения депутата Госдумы Железняка С. В. (основанием для обращения депутата послужило коллективное заявление граждан Талисманова и Лазарева)", - говорится в сообщении театра.Как добавили в театре, по результатам проверки доводы заявителей не подтвердились, каких-либо серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности театра не выявлено."Согласно представлению Пресненской межрайонной прокуратуры города Москвы от 18.03.2021 года, выявлено единственное нарушение, которое не влечет за собой каких-либо правовых последствий или привлечения к административной ответственности. Нарушение будет принято во внимание и учтено в дальнейшей работе театра с целью его повторного недопущения", - добавили в театре.
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театр, новости культуры, мхат имени м. горького, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф

Прокуратура провела вторую проверку во МХАТе имени Горького

11:33 20.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковЗдание МХАТ имени М. Горького
Здание МХАТ имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы провела вторую проверку во МХАТе имени Горького, по результатам которой выявлено одно нарушение, которое "не влечет за собой каких-либо правовых последствий или привлечения к административной ответственности", сообщается на официальном сайте театра.
Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТа имени Горького, материалы были направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ. После этого пресс-служба театра сообщила, что комплексная прокурорская проверка не выявила каких-либо существенных нарушений в деятельности театра.
"В МХАТ имени Горького была проведена очередная, уже вторая по счету, проверка Пресненской межрайонной прокуратурой города Москвы на основании обращения депутата Госдумы Железняка С. В. (основанием для обращения депутата послужило коллективное заявление граждан Талисманова и Лазарева)", - говорится в сообщении театра.
Как добавили в театре, по результатам проверки доводы заявителей не подтвердились, каких-либо серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности театра не выявлено.
"Согласно представлению Пресненской межрайонной прокуратуры города Москвы от 18.03.2021 года, выявлено единственное нарушение, которое не влечет за собой каких-либо правовых последствий или привлечения к административной ответственности. Нарушение будет принято во внимание и учтено в дальнейшей работе театра с целью его повторного недопущения", - добавили в театре.
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КультураТеатрНовости культурыМХАТ имени М. ГорькогоМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Госдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
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