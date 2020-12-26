Минкультуры выявило нарушения в работе МХАТ имени Горького
00:02 26.12.2020 (обновлено: 11:58 26.12.2020)
© Фото : Mos.ruДом актеров МХАТа
© Фото : Mos.ru
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министерство культуры России выявило серьезные нарушения при проверке деятельности Московского Художественного академического театра имени Максима Горького, материалы проверки направлены в Генпрокуратуру, сообщается на сайте Минкультуры.
"Минкультуры России в октябре 2020 года завершена комплексная проверка деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский Художественный академический театр имени М. Горького" за 2018 - 2019 годы, январь-июнь 2020 года ... Материалы проверки театра направлены в Генеральную прокуратуру РФ на рассмотрение и принятие решения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что проверка выявила серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок, проведении ремонтных работ.
"Минкультуры России поручено художественному руководителю театра Э.В. Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах", - добавляется в сообщении.