Минкультуры выявило нарушения в работе МХАТ имени Горького

"Минкультуры России в октябре 2020 года завершена комплексная проверка деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский Художественный академический театр имени М. Горького" за 2018 - 2019 годы, январь-июнь 2020 года ... Материалы проверки театра направлены в Генеральную прокуратуру РФ на рассмотрение и принятие решения", - говорится в сообщении.