В Мадриде проходит акция в поддержку арестованного рэпера
22:34 20.03.2021 (обновлено: 23:24 20.03.2021)
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Около тысячи сотрудников полиции задействовали в субботу в центре Мадрида в связи с запланированной акцией в поддержку осужденного рэпера Пабло Аселя (Хаселя), сообщает издание Mundo.
Начало несанкционированного марша было запланировано на 19.00 (21.00 мск) у вокзала Аточа, однако люди начали собираться заранее.
Así está el #PaseoDelPrado de #Madrid en estos momentos, donde la Policía está impidiendo que la manifestación no autorizada a favor de #PabloHasél avance hacia #Cibeles https://t.co/l5oV7Gelta pic.twitter.com/mzE4yG5c9g— 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗮𝘆 (@Mario_Moray) March 20, 2021
По данным издания Mundo, на демонстрацию собрались около 300 человек. Протестующие, пришедшие к вокзалу под лозунгом "За наши права и свободы. Полная амнистия! Свобода Пабло Аселя" намерены двигаться в сторону центральной площади Сибелес.
Периметр здания мэрии Мадрида на площади Сибелес охраняют дополнительные наряды полиции.
➡️ Desconvocada en Madrid la protesta a favor de Pablo Hasel tras impedir la Policía Nacional el avance de la marcha, sin más incidentes.— pedro j.oliver mañas (@pdrolivermanas) March 20, 2021
En otras ciudades las marchas siguen desfilando.
🔊 https://t.co/osvV8xTvVo 🇪🇸 pic.twitter.com/XdV1ZfqZYl
Через двадцать минут после начала шествия движение протестующих преградила полиция, организовавшая кордон на аллее Прадо, сообщило агентство Europa Press. Протестующие скандируют лозунги против насилия и в поддержку политических заключенных, а также требуют отставки главы МВД Фернандо Гранде-Марласки.
Протесты в Испании начались 16 февраля после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в социальных сетях и одной песне. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Более 150 радикалов были задержаны, почти все уже отпущены, остаются в заключении в том числе восемь анархистов - граждане Италии, Франции и Испании, которые были задержаны в ходе беспорядков в Барселоне неделю назад. Более сотни человек пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. Одна девушка потеряла глаз из-за пули из пенопласта, выпущенной полицией. В акциях участвуют в основном молодые люди ультралевых взглядов и анархисты.
Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, но по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
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