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В Мадриде проходит акция в поддержку арестованного рэпера
В Мадриде проходит акция в поддержку арестованного рэпера
Около тысячи сотрудников полиции задействовали в субботу в центре Мадрида в связи с запланированной акцией в поддержку осужденного рэпера Пабло Аселя (Хаселя),... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T22:34
2021-03-20T23:24
пабло асель
педро санчес
испания
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Около тысячи сотрудников полиции задействовали в субботу в центре Мадрида в связи с запланированной акцией в поддержку осужденного рэпера Пабло Аселя (Хаселя), сообщает издание Mundo.Начало несанкционированного марша было запланировано на 19.00 (21.00 мск) у вокзала Аточа, однако люди начали собираться заранее.По данным издания Mundo, на демонстрацию собрались около 300 человек. Протестующие, пришедшие к вокзалу под лозунгом "За наши права и свободы. Полная амнистия! Свобода Пабло Аселя" намерены двигаться в сторону центральной площади Сибелес.Периметр здания мэрии Мадрида на площади Сибелес охраняют дополнительные наряды полиции.Через двадцать минут после начала шествия движение протестующих преградила полиция, организовавшая кордон на аллее Прадо, сообщило агентство Europa Press. Протестующие скандируют лозунги против насилия и в поддержку политических заключенных, а также требуют отставки главы МВД Фернандо Гранде-Марласки.Протесты в Испании начались 16 февраля после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в социальных сетях и одной песне. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Более 150 радикалов были задержаны, почти все уже отпущены, остаются в заключении в том числе восемь анархистов - граждане Италии, Франции и Испании, которые были задержаны в ходе беспорядков в Барселоне неделю назад. Более сотни человек пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. Одна девушка потеряла глаз из-за пули из пенопласта, выпущенной полицией. В акциях участвуют в основном молодые люди ультралевых взглядов и анархисты.Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, но по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
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пабло асель, педро санчес, испания, в мире

В Мадриде проходит акция в поддержку арестованного рэпера

22:34 20.03.2021 (обновлено: 23:24 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя
Сотрудники полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Около тысячи сотрудников полиции задействовали в субботу в центре Мадрида в связи с запланированной акцией в поддержку осужденного рэпера Пабло Аселя (Хаселя), сообщает издание Mundo.
Начало несанкционированного марша было запланировано на 19.00 (21.00 мск) у вокзала Аточа, однако люди начали собираться заранее.
По данным издания Mundo, на демонстрацию собрались около 300 человек. Протестующие, пришедшие к вокзалу под лозунгом "За наши права и свободы. Полная амнистия! Свобода Пабло Аселя" намерены двигаться в сторону центральной площади Сибелес.
Периметр здания мэрии Мадрида на площади Сибелес охраняют дополнительные наряды полиции.
Через двадцать минут после начала шествия движение протестующих преградила полиция, организовавшая кордон на аллее Прадо, сообщило агентство Europa Press. Протестующие скандируют лозунги против насилия и в поддержку политических заключенных, а также требуют отставки главы МВД Фернандо Гранде-Марласки.
Протесты в Испании начались 16 февраля после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в социальных сетях и одной песне. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Более 150 радикалов были задержаны, почти все уже отпущены, остаются в заключении в том числе восемь анархистов - граждане Италии, Франции и Испании, которые были задержаны в ходе беспорядков в Барселоне неделю назад. Более сотни человек пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. Одна девушка потеряла глаз из-за пули из пенопласта, выпущенной полицией. В акциях участвуют в основном молодые люди ультралевых взглядов и анархисты.
Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, но по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Сотрудник полиции во время акции протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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