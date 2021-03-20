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Измайловский кремль в Москве
Измайловский кремль в Москве
Пожар произошел в субботу в Измайловском кремле в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщило столичное ГУ МЧС. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T18:01
2021-03-20T18:21
елизавета петровна (императрица)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр федоров
москва
справки
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пожар произошел в субботу в Измайловском кремле в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщило столичное ГУ МЧС.Ниже приводится справочная информация об Измайловском кремле.Культурный комплекс "Кремль в Измайлово" был открыт в 2003 году. Он представляет собой несколько строений, стилизованных под зодчество XVI-XVII веков. На территории Кремля действуют музеи и выставочные площадки.Основателями являются общественный деятель Александр Федорович Ушаков и Марина Викторовна Алексеева.Несколько веков назад Измайлово относилось к вотчинным землям. Первые упоминания о царской вотчине в Измайлово датированы 1389 годом. В 1609 году там был возведен царский острог.Постепенно Измайлово расширялось. Там появились церковь, пруды, крестьянские дворы. В 1646 году насчитывалось 32 двора. При правлении царя Алексея Михайловича, Измайлово находилось далеко за чертой Москвы. На том месте, где сейчас возвышается Измайловский кремль, располагались образцовое хозяйство вотчины, льняная мануфактура, стеклодувный и кирпичный заводы, строилась церковь, мельницы, царские хоромы, увеличивался приток ремесленников и торговцев.В конце XVII века (при Софье Алексеевне) усадьба была местом для развлечений и гуляний царской семьи. В тот период часть деревянных построек заменили каменными. Образцовым оставалось хозяйство и при Петре I, но уже при Елизавете Петровне оно пришло в упадок.В 1838 году Николай I отдал приказ о создании в Измайлово военной богадельни, которая из-за отсутствия денежных вливаний перестала функционировать.В 1924 году на Измайловском острове был зарегистрирован городок им. Баумана, который постепенно застроили многоэтажными домами.В 1974 году на территории измайловского усадебного комплекса была проведена выставка современных художников-авангардистов. Позже здесь был сформирован уличный "Вернисаж в Измайлово", где продавались живопись, антиквариат, книги, а также изделия традиционных русских промыслов.К Олимпиаде 1980 года на месте Измайловского кремля планировалось строительство одного из корпусов гостиничного комплекса, но стройка была заморожена. Пустырь хотели отдать под строительство репетиционной базы ансамбля "Березка", но и этот проект не был реализован.В 1998 году Александр Федорович представил городским властям деревянную башню в русском стиле, а вскоре был подписан проект строительства деревянного кремля.Вначале возвели храм, освященный во имя святителя Николая Мирликийского, покровителя ремесел и торговли. Храм служит подворьем Свято-Данилова ставропигиального мужского монастыря.В 2005 году на территории Кремля случился крупный пожар, который уничтожил многие деревянные постройки. Утраченные конструкции восстановили и построили еще несколько зданий.При поддержке городских властей Александр Федорович выстроил "Кремль в Измайлово" заново и возвел архитектурный ансамбль с белокаменным дворцом, деревянными теремами и цветными башнями. В центре был расположен Дворец русской трапезы – архитектурная фантазия на тему работ Симона Ушакова и деревянного дворца в Коломенском.Миссией культурного комплекса является возрождение русских семейных традиций. С этой целью по инициативе Марины Алексеевой в Измайловском кремле размещен Дворец бракосочетания; для детей и взрослых открыты ремесленные мастерские и лицей, музеи.В настоящее время в Измайловском Кремле действуют Музей истории русской водки, Музей истории русского флота, Музей хлеба, Музей-театр русской игрушки, Московский музей анимации, Музей оружия и другие.В июне 2019 года произошел пожар в Измайловском кремле.20 марта 2021 года на территории Измайловского кремля загорелось одно из зданий. Пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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елизавета петровна (императрица), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр федоров, москва, справки

Измайловский кремль в Москве

18:01 20.03.2021 (обновлено: 18:21 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевИзмайловский Кремль в Москве
Измайловский Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пожар произошел в субботу в Измайловском кремле в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщило столичное ГУ МЧС.
Ниже приводится справочная информация об Измайловском кремле.
Культурный комплекс "Кремль в Измайлово" был открыт в 2003 году. Он представляет собой несколько строений, стилизованных под зодчество XVI-XVII веков. На территории Кремля действуют музеи и выставочные площадки.
Основателями являются общественный деятель Александр Федорович Ушаков и Марина Викторовна Алексеева.
Несколько веков назад Измайлово относилось к вотчинным землям. Первые упоминания о царской вотчине в Измайлово датированы 1389 годом. В 1609 году там был возведен царский острог.
Постепенно Измайлово расширялось. Там появились церковь, пруды, крестьянские дворы. В 1646 году насчитывалось 32 двора. При правлении царя Алексея Михайловича, Измайлово находилось далеко за чертой Москвы. На том месте, где сейчас возвышается Измайловский кремль, располагались образцовое хозяйство вотчины, льняная мануфактура, стеклодувный и кирпичный заводы, строилась церковь, мельницы, царские хоромы, увеличивался приток ремесленников и торговцев.
В конце XVII века (при Софье Алексеевне) усадьба была местом для развлечений и гуляний царской семьи. В тот период часть деревянных построек заменили каменными. Образцовым оставалось хозяйство и при Петре I, но уже при Елизавете Петровне оно пришло в упадок.
В 1838 году Николай I отдал приказ о создании в Измайлово военной богадельни, которая из-за отсутствия денежных вливаний перестала функционировать.
В 1924 году на Измайловском острове был зарегистрирован городок им. Баумана, который постепенно застроили многоэтажными домами.
В 1974 году на территории измайловского усадебного комплекса была проведена выставка современных художников-авангардистов. Позже здесь был сформирован уличный "Вернисаж в Измайлово", где продавались живопись, антиквариат, книги, а также изделия традиционных русских промыслов.
К Олимпиаде 1980 года на месте Измайловского кремля планировалось строительство одного из корпусов гостиничного комплекса, но стройка была заморожена. Пустырь хотели отдать под строительство репетиционной базы ансамбля "Березка", но и этот проект не был реализован.
В 1998 году Александр Федорович представил городским властям деревянную башню в русском стиле, а вскоре был подписан проект строительства деревянного кремля.
Вначале возвели храм, освященный во имя святителя Николая Мирликийского, покровителя ремесел и торговли. Храм служит подворьем Свято-Данилова ставропигиального мужского монастыря.
В 2005 году на территории Кремля случился крупный пожар, который уничтожил многие деревянные постройки. Утраченные конструкции восстановили и построили еще несколько зданий.
При поддержке городских властей Александр Федорович выстроил "Кремль в Измайлово" заново и возвел архитектурный ансамбль с белокаменным дворцом, деревянными теремами и цветными башнями. В центре был расположен Дворец русской трапезы – архитектурная фантазия на тему работ Симона Ушакова и деревянного дворца в Коломенском.
Миссией культурного комплекса является возрождение русских семейных традиций. С этой целью по инициативе Марины Алексеевой в Измайловском кремле размещен Дворец бракосочетания; для детей и взрослых открыты ремесленные мастерские и лицей, музеи.
В настоящее время в Измайловском Кремле действуют Музей истории русской водки, Музей истории русского флота, Музей хлеба, Музей-театр русской игрушки, Московский музей анимации, Музей оружия и другие.
В июне 2019 года произошел пожар в Измайловском кремле.
20 марта 2021 года на территории Измайловского кремля загорелось одно из зданий. Пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
Елизавета Петровна (императрица)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ФедоровМоскваСправки
 
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