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РИА Новости

Пожар в комплексе Измайловского кремля локализовали

Вчера, 23:09
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Измайловском кремле. 13 июня 2019
Пожар в Измайловском кремле. 13 июня 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пожар на северо-востоке Москвы на Измайловском шоссе локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС столицы.
Ранее сообщалось о пожаре по адресу Измайловское шоссе, 73ж, предварительно, было возгорание "на первом этаже двухэтажной части здания переменной этажности".
По данному адресу располагается Измайловский кремль.
"Пожар локализован на площади 50 квадратных метров", - рассказал собеседник агентства.
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