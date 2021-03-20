https://ria.ru/20210320/karantin-1602128322.html

Часть Франции перешла на третий карантин

Часть Франции перешла на третий карантин

Новый карантин – третий по счету – вступил в силу в субботу в 16 департаментах Франции, в этот раз он предполагает более гибкие правила. Вновь закрыты магазины... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T16:01

2021-03-20T16:01

2021-03-20T16:01

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коронавирус covid-19

франция

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ПАРИЖ, 20 мар – РИА Новости, Людмила Орищенко. Новый карантин – третий по счету – вступил в силу в субботу в 16 департаментах Франции, в этот раз он предполагает более гибкие правила. Вновь закрыты магазины с одеждой и обувью, но список заведений, которые могут продолжить работу, достаточно длинный, в него входят том числе книжные и цветочные магазины, парикмахерские и салоны красоты.На этой неделе традиционной пресс-конференции по теме эпидемии COVID-19 ждали многие французы, ведь за пару дней до нее премьер-министр Франции Жан Кастекс дал понять, что ужесточение действующих мер неизбежно для ряда территории, где наблюдался рост числа заболевших, в том числе в парижском регионе. В дружеских беседах, в кратких разговорах на улицах люди гадали, пойдут ли власти на введения нового режима самоизоляции. Одной из возможных версий был карантин на выходных с сохранением комендантского часа в будни. Такой режим уже действовал на некоторых территориях, в частности, в Ницце.В четверг глава правительства объявил, что режим самоизоляции сроком на четыре недели вводится в восьми департаментах столичного региона Иль-де-Франс, пяти департаментах региона О-де-Франс (север), и еще в трех департаментах - Приморские Альпы (юго-восток), Приморская Сена (северо-запад), Эр (северо-запад).На этих территориях с субботы должны быть закрыты магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Например, магазины одежды и обуви. Вместе с тем остаются открытыми школы и детские сады. При выходе из дома снова необходимо заполнять специальное свидетельство, однако в этот раз нет ограничений по времени на прогулки или занятия спортом. Вводится запрет на поездки между регионами без веских оснований. Новые ограничительные меры затрагивают около 21 миллиона французов.Книжные, парикмахерские и флористы продолжат работуВ ходе пресс-конференции французский премьер обошел вниманием работу цветочных магазинов, парикмахерских и книжных. Как пояснили власти позднее, все они останутся открытыми в период карантина."В пятницу было выпущено постановление о том, что салоны красоты остаются открыты. Было странное ощущение, когда вечером в четверг нам говорят, что мы не работаем, а потом на следующей день с утра, что все-таки работаем. Коллеги отнеслись к этому достаточно скептически. Введен карантин, ситуация сложная в санитарном плане, а салоны остаются открытыми. Это очень странная первая необходимость", - отметил в разговоре с корреспондентом РИА Новости мастер одного из салонов красоты в Париже."С экономической точки зрения наш шеф был, конечно, рад, что салоны оставили открытыми, иначе сложно", - добавил он. Изменится ли каким-то образом порядок работы салона в условиях карантина, пока не ясно. "Нам сообщили, что санитарный протокол будет изменен, но еще не сказали, каким образом его изменят... По идее, мы работаем как обычно - в экстремальных санитарных условиях, если можно так сказать. По обычному расписанию", - говорит парикмахер. По его словам, в пятницу в салоне было много клиентов. "Многие думали, что это последний день, когда открыты салоны, поскольку в четверг об этом ничего не сказали. А в принципе сейчас у нас небольшая активность, клиентов немного", - рассказывает он.Очереди выстраивались в пятницу у магазинов косметики и магазинов одежды. Те, кто не очень любят делать покупки онлайн, решили воспользоваться последней возможностью обновить гардероб или приобрести новый парфюм - перед тем, как магазины закроют свои двери на месяц.Вечер пятницы также был отмечен пробками в 400 километров на выезде из Парижа. Жители французской столицы спешили уехать в другие регионы с более благоприятной санитарной обстановкой и, как теперь кажется, менее строгими ограничениями."Успею в магазин за продуктами"Режим комендантского часа продолжает действовать на всей территории Франции. Но теперь он вступает в силу не с 18.00, а с 19.00При этом с утра субботы жители 16 французских департаментов, где введен карантин, при выходе из дома вновь обязаны заполнять специальное свидетельство и указывать причины своих перемещений. На этот раз документ занимает две страницы, список оснований для передвижений в период этого карантина расширен. В числе причин значатся поездки на работу, поход к врачу, помощь людям с физическими ограничениями, уход за детьми, физическая активность, выгул домашних животных, переезд, вызов в административные органы или в суд, посещение мест культа и т.д. Есть даже отдельный пункт, который предполагает возможность участия в согласованных манифестациях. Некоторые пункты требуют наличия подтверждающих документов. С первого раза в свидетельстве, опубликованном на сайте МВД страны, разобраться совсем непросто. Штраф за отсутствие этого документа по-прежнему будет составлять 135 евро."Я очень устала от всех ограничений, конечно. Надеюсь, что это наш последний карантин. Но с дополнительным часом я хотя бы буду успевать в магазин за продуктами после работы. Во время комендантского часа, который раньше начинался в 18.00, успевала в супермаркет только на выходных", - говорит Вероник, которая живет в одном из парижских пригородов.Парижанка Матильд рассказывает, что введение карантина на все семь дней в неделю стало для нее, скорее, неприятным сюрпризом. "Нас готовили к чему-то полегче. Сначала СМИ говорили про карантин только на выходные. В итоге оказалось, что не только выходные. И теперь вообще без бумаги из дома не выйти", - отмечает она. "Мне кажется, что власти долго ждали, и в итоге предприняли меры поздно, но надолго. Сразу на месяц. Хотя какое-то время назад нам говорили, что к середине апреля начнут снимать ограничения", - продолжила девушка.Вместе с тем она рада, что нет ограничений по длительности прогулок или занятий спортом. "Теперь не нужно отсчитывать час и километр от дома", - с облегчением указывает француженка.Прогулки и физическая активность разрешены в районе 10 километров от дома, что является значительным послаблением по сравнению с правилами во время первого и второго режима самоизоляции. Тогда нельзя было удаляться от дома больше чем на 1 километр и гулять не более часа в день.Кроме того, в отличие от весны прошлого года, когда действовал первый карантин, сейчас во Франции остаются открытыми парки и сады. Поэтому действительно, может радовать тот факт, что французов не посадили на жесткий карантин. Но в то же время остается открытым вопрос, насколько будут действенными новые ограничения для сдерживания темпов эпидемии коронавируса и снижения нагрузки на реанимации.По подсчетам наблюдателей, в общей сложности Франция находится в режиме карантина или комендантского часа более 200 дней. Первый локдаун был введен в середине марта прошлого года и продлился около двух месяцев, второй - действовал в стране с конца октября по середину декабря, затем он был заменен комендантским часом. С осени в стране остаются закрытыми музеи, кинотеатры, кафе, рестораны. Ночные клубы и дискотеки прекратили свою работу год назад и с тех пор не открывались.С момента начала эпидемии коронавируса число заболевших во Франции превышает 4,1 миллиона, скончались более 91 тысячи человек. В конце декабря стартовала кампания по вакцинации от коронавируса, на данный момент по одной инъекции получили почти шесть миллионов французов, две прививки было сделано 2,4 миллиона человек.

https://ria.ru/20210318/evropa-1601695787.html

https://ria.ru/20210313/paris-1601060944.html

https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601427782.html

https://ria.ru/20210312/koronavirus-1601035250.html

https://ria.ru/20210311/sputnik-1600791729.html

https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600490593.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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