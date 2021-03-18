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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601894803.html
Премьер Франции объявил о карантине в 16 департаментах
Премьер Франции объявил о карантине в 16 департаментах
Премьер Франции Жан Кастекс объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе парижского региона, с пятницы на четыре недели,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T22:02
2021-03-18T22:07
распространение коронавируса
жан кастекс
коронавирус covid-19
приморские альпы
иль-де-франс
здоровье - общество
франция
в мире
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Премьер Франции Жан Кастекс объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе парижского региона, с пятницы на четыре недели, но карантин будет более гибким, чем предыдущие.Глава правительства отметил ускорение темпов эпидемии коронавируса во Франции, сказав, что страна переживает третью волну эпидемии. Он указал на крайне высокую нагрузку на больницы, в частности в регионе Иль-де-Франс."Ситуация ухудшается. Мы должны идти дальше, принимать более жесткие меры", - заявил Кастекс на пресс-конференции в четверг. "Новые массовые меры по сдерживанию эпидемии будут введены в действие с полуночи пятницы на четыре недели", - сообщил премьер-министр.Он отметил, что эти меры будут касаться 8 департаментов столичного региона Иль-де-Франс, 5 департаментов региона О-де-Франс на севере страны и трех департаментов в Приморских Альпах.Школы в этих департаментах будут по-прежнему будут оставаться открытыми. Вместе с тем магазины, которые не относятся к списку первоочередных, будут закрыты.Перемещения будут разрешены на 10 километров от дома. "Можно будет выйти из дома, чтобы прогуляться, подышать свежим воздухом или заняться спортом в течение дня, без каких-либо ограничений по времени, но со свидетельством и при условии нахождения в радиусе 10 километров от дома", - пояснил Кастекс.Путешествия из одного региона в другой без веских причин будут прекращены на время действия карантина.Режим комендантского часа на всей территории страны будет оставаться в силе, но теперь он будет действовать не с 18.00, а с 19.00, сообщил премьер-министр.C начала пандемии число заболевших во Франции превысило 4,1 миллиона, скончались более 91 тысячи человек. Во четверг было зарегистрировано более 34 тысяч новых случаев заболевания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/frantsiya-1601435787.html
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жан кастекс, коронавирус covid-19, приморские альпы, иль-де-франс, здоровье - общество, франция, в мире

Премьер Франции объявил о карантине в 16 департаментах

22:02 18.03.2021 (обновлено: 22:07 18.03.2021)
 
© REUTERS / Stephane MaheЦентр тестирования на коронавирус (COVID-19) в Ле-Сабль-д'Олон, Франция
Центр тестирования на коронавирус (COVID-19) в Ле-Сабль-д'Олон, Франция - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© REUTERS / Stephane Mahe
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Премьер Франции Жан Кастекс объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе парижского региона, с пятницы на четыре недели, но карантин будет более гибким, чем предыдущие.
Глава правительства отметил ускорение темпов эпидемии коронавируса во Франции, сказав, что страна переживает третью волну эпидемии. Он указал на крайне высокую нагрузку на больницы, в частности в регионе Иль-де-Франс.
"Ситуация ухудшается. Мы должны идти дальше, принимать более жесткие меры", - заявил Кастекс на пресс-конференции в четверг. "Новые массовые меры по сдерживанию эпидемии будут введены в действие с полуночи пятницы на четыре недели", - сообщил премьер-министр.
Он отметил, что эти меры будут касаться 8 департаментов столичного региона Иль-де-Франс, 5 департаментов региона О-де-Франс на севере страны и трех департаментов в Приморских Альпах.
Медицинские работники в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы Мелун-Сенарт, недалеко от Парижа, Франция - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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Школы в этих департаментах будут по-прежнему будут оставаться открытыми. Вместе с тем магазины, которые не относятся к списку первоочередных, будут закрыты.
Перемещения будут разрешены на 10 километров от дома. "Можно будет выйти из дома, чтобы прогуляться, подышать свежим воздухом или заняться спортом в течение дня, без каких-либо ограничений по времени, но со свидетельством и при условии нахождения в радиусе 10 километров от дома", - пояснил Кастекс.
Путешествия из одного региона в другой без веских причин будут прекращены на время действия карантина.
Режим комендантского часа на всей территории страны будет оставаться в силе, но теперь он будет действовать не с 18.00, а с 19.00, сообщил премьер-министр.
C начала пандемии число заболевших во Франции превысило 4,1 миллиона, скончались более 91 тысячи человек. Во четверг было зарегистрировано более 34 тысяч новых случаев заболевания.
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Распространение коронавирусаЖан КастексКоронавирус COVID-19Приморские АльпыИль-де-ФрансЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
 
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