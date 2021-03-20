https://ria.ru/20210320/donbass-1602125141.html

Источник: Киев отказался в полной мере соблюдать перемирие в Донбассе

Источник: Киев отказался в полной мере соблюдать перемирие в Донбассе

Источник РИА Новости сообщил об отказе Украины в полной мере соблюдать договоренности, касающиеся режима прекращения огня в Донбассе. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T15:24

2021-03-20T15:24

2021-03-20T15:24

россия

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

"нормандская четверка"

донбасс

дмитрий козак

франция

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153513/29/1535132901_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c3a0f29fca7df0633841be0e2ba10016.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Источник РИА Новости сообщил об отказе Украины в полной мере соблюдать договоренности, касающиеся режима прекращения огня в Донбассе.По данным собеседника агентства, эта информация содержится в письме, которое замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак направил представителям стран "нормандской четверки" по итогам переговоров политических советников и представителей министерств иностранных дел в режиме видеоконференции.В частности, в проекте Совместных итогов подчеркивается, что Москва, Берлин и Париж "приняли к сведению" попытку Киева уклониться от выполнения обязательств по прекращению огня в Донбассе.Согласно договоренностям, сторонам разрешается открывать ответный огонь во время наступательных действий при наличии приказа руководства вооруженных сил и только в случае провала попыток урегулировать инцидент через координационные механизмы.Окончательное согласование проекта Совместных итогов назначено на 22 марта. Участники процесса, как отметил источник, смогут также представить предложения, касающиеся документа.

https://ria.ru/20210320/donbass-1602104102.html

https://ria.ru/20210319/merkel-1601971148.html

россия

донбасс

франция

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, "нормандская четверка", донбасс, дмитрий козак, франция, германия, украина, в мире