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Источник: Киев отказался в полной мере соблюдать перемирие в Донбассе
Источник: Киев отказался в полной мере соблюдать перемирие в Донбассе
Источник РИА Новости сообщил об отказе Украины в полной мере соблюдать договоренности, касающиеся режима прекращения огня в Донбассе. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T15:24
2021-03-20T15:24
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
"нормандская четверка"
донбасс
дмитрий козак
франция
германия
украина
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Источник РИА Новости сообщил об отказе Украины в полной мере соблюдать договоренности, касающиеся режима прекращения огня в Донбассе.По данным собеседника агентства, эта информация содержится в письме, которое замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак направил представителям стран "нормандской четверки" по итогам переговоров политических советников и представителей министерств иностранных дел в режиме видеоконференции.В частности, в проекте Совместных итогов подчеркивается, что Москва, Берлин и Париж "приняли к сведению" попытку Киева уклониться от выполнения обязательств по прекращению огня в Донбассе.Согласно договоренностям, сторонам разрешается открывать ответный огонь во время наступательных действий при наличии приказа руководства вооруженных сил и только в случае провала попыток урегулировать инцидент через координационные механизмы.Окончательное согласование проекта Совместных итогов назначено на 22 марта. Участники процесса, как отметил источник, смогут также представить предложения, касающиеся документа.
https://ria.ru/20210320/donbass-1602104102.html
https://ria.ru/20210319/merkel-1601971148.html
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, "нормандская четверка", донбасс, дмитрий козак, франция, германия, украина, в мире

Источник: Киев отказался в полной мере соблюдать перемирие в Донбассе

15:24 20.03.2021
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе. 28 ноября 2018
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. 28 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Источник РИА Новости сообщил об отказе Украины в полной мере соблюдать договоренности, касающиеся режима прекращения огня в Донбассе.
По данным собеседника агентства, эта информация содержится в письме, которое замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак направил представителям стран "нормандской четверки" по итогам переговоров политических советников и представителей министерств иностранных дел в режиме видеоконференции.
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11:24
Глава ЛНР назвал истинных виновников конфликта в Донбассе
В частности, в проекте Совместных итогов подчеркивается, что Москва, Берлин и Париж "приняли к сведению" попытку Киева уклониться от выполнения обязательств по прекращению огня в Донбассе.
Согласно договоренностям, сторонам разрешается открывать ответный огонь во время наступательных действий при наличии приказа руководства вооруженных сил и только в случае провала попыток урегулировать инцидент через координационные механизмы.
Окончательное согласование проекта Совместных итогов назначено на 22 марта. Участники процесса, как отметил источник, смогут также представить предложения, касающиеся документа.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на Украине"Нормандская четверка"ДонбассДмитрий КозакФранцияГерманияУкраинаВ мире
 
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