https://ria.ru/20210320/donbass-1602104102.html

Глава ЛНР назвал истинных виновников конфликта в Донбассе

Глава ЛНР назвал истинных виновников конфликта в Донбассе

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал виновниками конфликта в Донбассе и сложившейся на Украине ситуации,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:24

2021-03-20T11:24

2021-03-20T11:24

леонид пасечник

донбасс

луганская народная республика

совет национальной безопасности и обороны украины

виктор янукович

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 20 мар – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал виновниками конфликта в Донбассе и сложившейся на Украине ситуации, проамериканских политиков.По словам Пасечника, "виновники всего произошедшего и происходящего в Украине - проамериканские политики, конечной целью которых является дальнейшее разрушение связей между братскими народами республик бывшего Советского Союза"."Именно они - агрессивная разрушающая сила, которой выгодна война на Украине. И указанные санкции (введенные Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, - ред.) - тому подтверждение", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.Глава ЛНР подчеркнул, что по-прежнему, считает единственно правильным решением конфликта в Донбассе мирное урегулирование в ходе переговоров на минской площадке. "Как говорится, лучше худой мир, чем хорошая война. Уверен, что так же считают и в этом поддерживают меня все жители республик Донбасса и большая часть народа Украины", - заявил Пасечник.Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников. Под санкции попал также глава ЛНР Леонид Пасечник. МИД ЛНР назвал введение санкций против Пасечника "индикатором намерений Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе".

https://ria.ru/20210312/zelenskiy-1601031153.html

https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602102572.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, совет национальной безопасности и обороны украины, виктор янукович, украина, в мире