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Глава ЛНР назвал истинных виновников конфликта в Донбассе
Глава ЛНР назвал истинных виновников конфликта в Донбассе
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал виновниками конфликта в Донбассе и сложившейся на Украине ситуации,... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:24
2021-03-20T11:24
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
совет национальной безопасности и обороны украины
виктор янукович
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 20 мар – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал виновниками конфликта в Донбассе и сложившейся на Украине ситуации, проамериканских политиков.По словам Пасечника, "виновники всего произошедшего и происходящего в Украине - проамериканские политики, конечной целью которых является дальнейшее разрушение связей между братскими народами республик бывшего Советского Союза"."Именно они - агрессивная разрушающая сила, которой выгодна война на Украине. И указанные санкции (введенные Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, - ред.) - тому подтверждение", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.Глава ЛНР подчеркнул, что по-прежнему, считает единственно правильным решением конфликта в Донбассе мирное урегулирование в ходе переговоров на минской площадке. "Как говорится, лучше худой мир, чем хорошая война. Уверен, что так же считают и в этом поддерживают меня все жители республик Донбасса и большая часть народа Украины", - заявил Пасечник.Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников. Под санкции попал также глава ЛНР Леонид Пасечник. МИД ЛНР назвал введение санкций против Пасечника "индикатором намерений Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе".
https://ria.ru/20210312/zelenskiy-1601031153.html
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леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, совет национальной безопасности и обороны украины, виктор янукович, украина, в мире

Глава ЛНР назвал истинных виновников конфликта в Донбассе

11:24 20.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
Дом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ЛУГАНСК, 20 мар – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал виновниками конфликта в Донбассе и сложившейся на Украине ситуации, проамериканских политиков.
По словам Пасечника, "виновники всего произошедшего и происходящего в Украине - проамериканские политики, конечной целью которых является дальнейшее разрушение связей между братскими народами республик бывшего Советского Союза".
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"Именно они - агрессивная разрушающая сила, которой выгодна война на Украине. И указанные санкции (введенные Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, - ред.) - тому подтверждение", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.
Глава ЛНР подчеркнул, что по-прежнему, считает единственно правильным решением конфликта в Донбассе мирное урегулирование в ходе переговоров на минской площадке. "Как говорится, лучше худой мир, чем хорошая война. Уверен, что так же считают и в этом поддерживают меня все жители республик Донбасса и большая часть народа Украины", - заявил Пасечник.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников. Под санкции попал также глава ЛНР Леонид Пасечник. МИД ЛНР назвал введение санкций против Пасечника "индикатором намерений Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе".
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Леонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
 
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