https://ria.ru/20210320/dolgoletie-1602086594.html

Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет

Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какие продукты способствуют долголетию. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T04:16

2021-03-20T04:16

2021-03-20T12:01

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какие продукты способствуют долголетию."Мы много раз об этом говорили, называли продукты, говорили про полкило овощей и фруктов", — заметил врач. Он привел данные научных исследований, в которых называются семь обязательных продуктов, которые должны составлять основу рациона любого человека."Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности миндаль, это черный шоколад и чеснок", – перечислил телеведущий, подчеркнув, что эти продукты доказанно могут продлевать жизнь.Вместе с тем он отметил, что просто вредных или полезных продуктов нет, а существует правильный и неправильный образ питания. При этом главным фактором долгожительства является наследственность, добавил Мясников.

https://ria.ru/20210220/dolgoletie-1598358659.html

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2021

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александр мясников (врач), здоровье, общество