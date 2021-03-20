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Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какие продукты способствуют долголетию. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T04:16
2021-03-20T12:01
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какие продукты способствуют долголетию."Мы много раз об этом говорили, называли продукты, говорили про полкило овощей и фруктов", — заметил врач. Он привел данные научных исследований, в которых называются семь обязательных продуктов, которые должны составлять основу рациона любого человека."Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности миндаль, это черный шоколад и чеснок", – перечислил телеведущий, подчеркнув, что эти продукты доказанно могут продлевать жизнь.Вместе с тем он отметил, что просто вредных или полезных продуктов нет, а существует правильный и неправильный образ питания. При этом главным фактором долгожительства является наследственность, добавил Мясников.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет

04:16 20.03.2021 (обновлено: 12:01 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какие продукты способствуют долголетию.
"Мы много раз об этом говорили, называли продукты, говорили про полкило овощей и фруктов", — заметил врач. Он привел данные научных исследований, в которых называются семь обязательных продуктов, которые должны составлять основу рациона любого человека.
"Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности миндаль, это черный шоколад и чеснок", – перечислил телеведущий, подчеркнув, что эти продукты доказанно могут продлевать жизнь.
Вместе с тем он отметил, что просто вредных или полезных продуктов нет, а существует правильный и неправильный образ питания.
При этом главным фактором долгожительства является наследственность, добавил Мясников.
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