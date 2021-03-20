https://ria.ru/20210320/dolgoletie-1602086594.html
Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какие продукты способствуют долголетию. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T04:16
2021-03-20T04:16
2021-03-20T12:01
александр мясников (врач)
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:212:2925:1857_1920x0_80_0_0_a1060599905d05b6715040f9b2aa2210.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какие продукты способствуют долголетию."Мы много раз об этом говорили, называли продукты, говорили про полкило овощей и фруктов", — заметил врач. Он привел данные научных исследований, в которых называются семь обязательных продуктов, которые должны составлять основу рациона любого человека."Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности миндаль, это черный шоколад и чеснок", – перечислил телеведущий, подчеркнув, что эти продукты доказанно могут продлевать жизнь.Вместе с тем он отметил, что просто вредных или полезных продуктов нет, а существует правильный и неправильный образ питания. При этом главным фактором долгожительства является наследственность, добавил Мясников.
https://ria.ru/20210220/dolgoletie-1598358659.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0ca85366a551011bd150c232beeb848b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал в эфире телеканала "Россия 1
", какие продукты способствуют долголетию.
"Мы много раз об этом говорили, называли продукты, говорили про полкило овощей и фруктов", — заметил врач. Он привел данные научных исследований, в которых называются семь обязательных продуктов, которые должны составлять основу рациона любого человека.
"Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности миндаль, это черный шоколад и чеснок", – перечислил телеведущий, подчеркнув, что эти продукты доказанно могут продлевать жизнь.
Вместе с тем он отметил, что просто вредных или полезных продуктов нет, а существует правильный и неправильный образ питания.
При этом главным фактором долгожительства является наследственность, добавил Мясников.