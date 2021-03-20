https://ria.ru/20210320/bayden-1602095972.html

В соцсетях связали инцидент с Байденом на трапе с происками Трампа

В соцсетях связали инцидент с Байденом на трапе с происками Трампа

Пользователи соцсетей не преминули воспользоваться инцидентом с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T09:40

2021-03-20T09:40

2021-03-20T09:40

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пользователи соцсетей не преминули воспользоваться инцидентом с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу самолета: некоторые в шутку связали его падение с происками бывшего главы государства Дональда Трампа, кто-то вспомнил его заочную пикировку с лидером РФ Владимиром Путиным.В пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. Белый дом объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено" и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".На одной из видеозаписей, размещенных в Twitter с хештегом #Bidenfalls ("Байден падает" - ред.), видно, что Байден спотыкается якобы после того, как в него попадает мячик, который забросил играющий в гольф на поле Трамп. Другой пользователь с тем же хештегом разместил картинку, согласно которой нынешний президент чуть не упал из-за того, что его предшественник на этом посту специально смазал ступени. Еще одна видеозапись свидетельствует, что виной всему стала брошенная Трампом под ноги Байдену банановая кожура.Некоторые посчитали, что за инцидентом стоит не кто иной, как российский лидера. Кто-то даже пририсовал на фотографии со смеющимся российским президентом куклу Вуду. "Путин пожелал ему здоровья. Он дважды упал", - написал один из пользователей Twitter, разместив фотографию улыбающегося лидера РФ.Инцидент с Байденом не оставил без внимания и сын экс-президента США Дональд Трамп-младший, который усомнился в том, что Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета из-за сильного ветра. Трамп-младший в Twitter приложил скриншот, демонстрирующий, что скорость ветра составляла примерно 6 метров в секунду. По данным американской метеослужбы, такой ветер "поднимает пыль и бумагу" и "шевелит небольшие ветви". Сын Трампа сыронизировал в своем комментарии, что президент "в отличной форме".

https://ria.ru/20210320/bayden-1602085407.html

https://ria.ru/20210319/bayden-1602071208.html

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Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим. 2021-03-20T09:40 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире