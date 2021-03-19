https://ria.ru/20210319/bayden-1602079996.html

Сын Трампа усомнился, что Байден споткнулся на трапе самолета из-за ветра

Сын Трампа усомнился, что Байден споткнулся на трапе самолета из-за ветра

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, усомнился в том, что нынешний американский лидер Джо Байден трижды споткнулся на трапе... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T23:56

2021-03-19T23:56

2021-03-19T23:56

дональд трамп-младший

дональд трамп

джо байден

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, усомнился в том, что нынешний американский лидер Джо Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета из-за сильного ветра.Белый дом объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено", и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".Трамп-младший в Twitter приложил скриншот, демонстрирующий, что скорость ветра составляла примерно 6 метров в секунду. По данным американской метеослужбы, такой ветер "поднимает пыль и бумагу" и "шевелит небольшие ветви". Сын Трампа сыронизировал в своем комментарии, что президент "в отличной форме".

https://ria.ru/20210319/bayden-1602071208.html

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Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим. 2021-03-19T23:56 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дональд трамп-младший, дональд трамп, джо байден, в мире