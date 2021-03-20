https://ria.ru/20210320/astrazeneca-1602105563.html

Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca

Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которая... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:43

2021-03-20T11:43

2021-03-20T11:43

распространение коронавируса

урсула фон дер ляйен

astrazeneca

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины."У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание для AstraZeneca: ты сначала выполняешь свой контракт с Европой, после чего начинаешь поставки в другие страны", - предупредила фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы Funke.Глава ЕК подчеркнула, что в первом квартале AstraZeneca поставила странам ЕС только 30% от согласованного объема вакцины от COVID-19. Между тем, как указала фон дер Ляйен, в ряде стран ЕС сейчас начинается третья волна пандемии.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca.В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урсула фон дер ляйен, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, в мире