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Немецкая партия "Зеленые" пообещала остановить "Северный поток — 2"
Немецкая партия "Зеленые" пообещала остановить "Северный поток — 2"
Санкции ЕС против России будут соблюдаться и при необходимости ужесточаться, проект газопровода "Северный проект - 2" должен быть остановлен - с такими... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:52
2021-03-19T16:52
россия
северный поток — 2
германия
украина
в мире
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Санкции ЕС против России будут соблюдаться и при необходимости ужесточаться, проект газопровода "Северный проект - 2" должен быть остановлен - с такими предложениями в проекте предвыборной программы выступила немецкая партия "Зеленые".Проект предвыборной программы "Зеленых" будет окончательно утвержден на съезде в июне. Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых в стране будет создано новое правительство, состоятся 26 сентября. Партия "Зеленые", которая в данный момент находится в оппозиции, имеет шансы войти в состав будущего коалиционного правительства. В последние годы партия набирает все больше поддержки на региональных выборах. По предварительным итогам выборов 14 марта в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, "Зеленые" значительно укрепили свои позиции в обоих регионах.Относительно ограничительных мер ЕС, введенных против России в связи с Крымом и ситуацией на востоке Украины, в документе указано, что Брюссель сформулировал "четкие условия для ослабления (санкций)", "мы ("Зеленые") будем их придерживаться и при необходимости ужесточим санкции". Также в проекте предвыборной программы выдвинуто требование, чтобы "правительство России выполнило свои обязательства по Минским соглашениям".Ранее партия "Зеленые", в том числе на уровне фракции в бундестаге ФРГ, неоднократно, но безрезультатно пыталась заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2" в Германии. Политические оппоненты не раз указывали, что "Зеленые" не дают ответа на вопрос, каким образом и кто будет компенсировать ущерб компаниям-участникам, которые инвестировали средства в данный проект, а также почему партия, которая активно выступает за защиту окружающей среды, готова отказаться от природного газа из России взамен на американский СПГ, который добывается методом фрекинга, что наносит значительный ущерб экологии."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
https://ria.ru/20210319/potok-1602000786.html
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россия, северный поток — 2, германия, украина, в мире

Немецкая партия "Зеленые" пообещала остановить "Северный поток — 2"

16:52 19.03.2021
 
© REUTERS / Anton VaganovСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Санкции ЕС против России будут соблюдаться и при необходимости ужесточаться, проект газопровода "Северный проект - 2" должен быть остановлен - с такими предложениями в проекте предвыборной программы выступила немецкая партия "Зеленые".
Проект предвыборной программы "Зеленых" будет окончательно утвержден на съезде в июне. Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых в стране будет создано новое правительство, состоятся 26 сентября. Партия "Зеленые", которая в данный момент находится в оппозиции, имеет шансы войти в состав будущего коалиционного правительства. В последние годы партия набирает все больше поддержки на региональных выборах. По предварительным итогам выборов 14 марта в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, "Зеленые" значительно укрепили свои позиции в обоих регионах.
"Проект газопровода "Северный поток - 2" вреден не только с точки зрения климатической и энергетической политики, но и с геостратегической точки зрения - особенно для ситуации на Украине - и поэтому должен быть остановлен", - говорится в проекте предвыборной программы "Зеленых", опубликованном в пятницу.
Относительно ограничительных мер ЕС, введенных против России в связи с Крымом и ситуацией на востоке Украины, в документе указано, что Брюссель сформулировал "четкие условия для ослабления (санкций)", "мы ("Зеленые") будем их придерживаться и при необходимости ужесточим санкции". Также в проекте предвыборной программы выдвинуто требование, чтобы "правительство России выполнило свои обязательства по Минским соглашениям".
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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"Мы хотим поддерживать и активизировать обмен с мужественным гражданским обществом, которое противостоит все более жестким репрессиям Кремля и борется за права человека, демократию и верховенство закона", - указано в проекте программы партии.
Ранее партия "Зеленые", в том числе на уровне фракции в бундестаге ФРГ, неоднократно, но безрезультатно пыталась заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2" в Германии. Политические оппоненты не раз указывали, что "Зеленые" не дают ответа на вопрос, каким образом и кто будет компенсировать ущерб компаниям-участникам, которые инвестировали средства в данный проект, а также почему партия, которая активно выступает за защиту окружающей среды, готова отказаться от природного газа из России взамен на американский СПГ, который добывается методом фрекинга, что наносит значительный ущерб экологии.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
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