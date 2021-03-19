https://ria.ru/20210319/vzryv-1601984519.html

Стали известны подробности взрыва в жилом доме в Химках

Стали известны подробности взрыва в жилом доме в Химках

Старший по дому на улице Зеленой в подмосковных Химках, где произошел взрыв газа, рассказал подробности ЧП. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T14:25

2021-03-19T14:25

2021-03-19T15:31

взрыв в жилом доме в химках

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Старший по дому на улице Зеленой в подмосковных Химках, где произошел взрыв газа, рассказал подробности ЧП.По словам мужчины, он услышал громкий хлопок, когда был на улице, и сначала подумал, что звук идет со стороны МКАД.Очевидец отметил, что во время последней проверки газового оборудования в доме никаких нарушений не выявили.Как рассказали РИА Новости в МЧС, причиной взрыва, предположительно, стала утечка бытового газа. Обрушились перекрытия между этажами здания на площади 25 квадратных метров, погибли мужчина и двое детей. Под завалами могут находиться люди, одного ребенка спасли.Огонь почти сразу потушили, от системы газоснабжения временно отключили 36 квартир, сообщили РИА Новости в региональном Минэнерго. На место выехал прокурор города Денис Андреев, его ведомство начало проверку. Эвакуированных людей разместили в химкинской школе № 16.

https://ria.ru/20210319/khimki-1601944967.html

химки

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Взрыв в жилом доме в Химках: комментарии старшего по дому Взрыв в жилом доме в Химках: комментарии старшего по дому 2021-03-19T14:25 true PT1M55S

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взрыв в жилом доме в химках, министерство энергетики рф (минэнерго россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки, происшествия