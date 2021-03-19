https://ria.ru/20210319/khimki-1601951152.html

Взрыв в жилом доме в Химках

Взрыв в жилом доме в Химках

В многоэтажном жилом доме в Химках прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:56

2021-03-19T12:56

2021-03-19T13:37

взрыв в жилом доме в химках

химки

взрыв

фото

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В многоэтажном жилом доме в Химках прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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