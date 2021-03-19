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Проверку в доме в Химках, где взорвался газ, проводили в феврале

Проверку в доме в Химках, где взорвался газ, проводили в феврале

Проверка газового оборудования в девятиэтажке в Химках, где произошел взрыв, прошла в феврале, проблем выявлено не было, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:19

2021-03-19T13:19

2021-03-19T13:42

взрыв в жилом доме в химках

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Проверка газового оборудования в девятиэтажке в Химках, где произошел взрыв, прошла в феврале, проблем выявлено не было, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Проверка газового оборудования была 11 февраля. Проблем выявлено не было", - сказал собеседник агентства.Утром в пятницу на восьмом этаже многократного дома произошел, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия и начался пожар. По предварительным данным, при взрыве погибли мужчина и двое детей, еще четыре человека пострадали.Огонь потушили, от системы газоснабжения временно отключили 36 квартир.На место выехал прокурор города Денис Андреев, его ведомство начало проверку.Эвакуированных людей временно разместили в химкинской школе №16.

химки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Хлопок был очень сильный" – старший по дому рассказал о взрыве в Химках Старший по дому, где произошел взрыв, рассказывает о плановых проверках газового оборудования и о пострадавших семьях. 2021-03-19T13:19 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, химки, происшествия