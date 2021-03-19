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В Евросоюзе объявили начало третьей волны коронавируса
В Евросоюзе объявили начало третьей волны коронавируса
В странах Евросоюза наступила третья волна пандемии коронавируса, сообщила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:02
2021-03-19T16:02
2021-03-19T18:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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евросоюз
в мире
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В странах Евросоюза наступила третья волна пандемии коронавируса, сообщила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. "Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, экономика будет серьезно затронута ситуацией", — сказала Спинант.Она призвала страны ускорить темпы вакцинации. Цель Брюсселя — охватить 70 процентов взрослого населения ЕС.Однако "хорошая новость", по словам чиновницы, заключается в снижении смертности от коронавируса. Власти объясняют это улучшением методик лечения пациентов в отделениях интенсивной терапии. Вдобавок, новые штаммы, как заметила Спинант, быстрее распространяются, но провоцируют менее серьезные формы заболевания.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин. Пока в Евросоюз было поставлено порядка 70 миллионов доз.В то же время, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее отчиталась о прогрессе в снабжении стран препаратами от COIVID-19 к концу первого квартала 2021 года. По ее словам, проблемы сохраняются только с производителем вакцины AstraZeneca.Многие страны также приостановили вакцинацию отдельной партией препарата этой компании из-за сообщений о рисках образования тромбов у пациентов.За время пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 121 миллиона человек, из которых почти 2,7 миллиона скончались.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, в мире
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
В странах Евросоюза
наступила третья волна пандемии коронавируса, сообщила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии
Дана Спинант.
"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, экономика будет серьезно затронута ситуацией", — сказала Спинант.
Она призвала страны ускорить темпы вакцинации. Цель Брюсселя
— охватить 70 процентов взрослого населения ЕС.
Однако "хорошая новость", по словам чиновницы, заключается в снижении смертности от коронавируса. Власти объясняют это улучшением методик лечения пациентов в отделениях интенсивной терапии. Вдобавок, новые штаммы, как заметила Спинант, быстрее распространяются, но провоцируют менее серьезные формы заболевания.
В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин. Пока в Евросоюз было поставлено порядка 70 миллионов доз.
В то же время, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
ранее отчиталась о прогрессе в снабжении стран препаратами от COIVID-19 к концу первого квартала 2021 года. По ее словам, проблемы сохраняются только с производителем вакцины AstraZeneca
.
Многие страны также приостановили вакцинацию отдельной партией препарата этой компании из-за сообщений о рисках образования тромбов у пациентов.
За время пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 121 миллиона человек, из которых почти 2,7 миллиона скончались.