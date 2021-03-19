https://ria.ru/20210319/vaktsina-1601993767.html

В Совфеде оценили перспективы признания "Спутника V" в Европе

В Совфеде оценили перспективы признания "Спутника V" в Европе

Российская вакцина "Спутник V" имеет хорошие перспективы на признание в Европе, если не вмешаются политические или экономические факторы, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T15:03

2021-03-19T15:03

2021-03-19T15:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

владимир круглый

коронавирус в россии

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коронавирусы

совет федерации рф

европа

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" имеет хорошие перспективы на признание в Европе, если не вмешаются политические или экономические факторы, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее источник в Берлине заявил РИА Новости, что вакцина "Спутник V" может быть допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) примерно через два месяца, во второй половине мая."Европейское медицинское агентство, которое занимается регистрацией медицинских препаратов, в настоящее время рассматривает досье российской вакцины "Спутник V", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что клинические исследования вакцины были проведены на высоком международном уровне, свою положительную оценку дал и авторитетный медицинский журнал Lancet."У российской вакцины есть хорошие перспективы на признание в Европе, если не вмешаются какие-то политические или экономические факторы", - заявил Круглый.Он отметил, что у российского препарата есть очевидное преимущество: "Наша вакцина дешевле по стоимости и проста в логистике". "Да и в целом сама вакцина хороша", - сказал он.Круглый также напомнил, что во многих странах "Спутник V" уже разрешена к использованию.Он добавил, что при использовании вакцины важно уделять внимание потребностям российских граждан. "Сейчас из регионов приходит информация о том, что есть небольшой дефицит вакцин", - заключил политик.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

европа

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, совет федерации рф, европа, общество