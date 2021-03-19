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Twitter пересмотрит политику в отношении мировых лидеров
Twitter пересмотрит политику в отношении мировых лидеров
Сервис микроблогов Twitter сообщил, что пересматривает свою политику в отношении мировых лидеров, чтобы решить, как поступать с теми политиками, которые будут... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:00
2021-03-19T10:12
капитолий
дональд трамп
twitter
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter сообщил, что пересматривает свою политику в отношении мировых лидеров, чтобы решить, как поступать с теми политиками, которые будут нарушать правила использования социальной сети."Мы хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter... Поэтому мы пересматриваем наш подход к мировым лидерам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте микроблога.Twitter планирует обратиться за помощью в решении данного вопроса к своим пользователям. "В общем и целом мы хотим услышать от общественности, считают ли они, что мировые лидеры должны подчиняться тем же правилам, что и другие пользователи Twitter. И какие принудительные меры уместны, если мировой лидер нарушит правила", - сообщил Twitter.Согласно сообщению, с 19 марта по 12 апреля сервис будет проводить опрос среди своих пользователей, который будет доступен на 14 языках, включая русский. По словам Twitter, это делается для того, чтобы в отзывах были отражены "глобальные перспективы". Также Twitter проводит консультации с рядом экспертов по правам человека, общественными организациями и учеными по всему миру, отзывы которых буду учтены в предстоящем пересмотре политики микроблога.Twitter в начале января "навсегда" заблокировал доступ экс-президента США Дональда Трампа к своей платформе после захвата Капитолия его сторонниками. До этого компания вводила временную блокировку аккаунта президента, но после атаки на Капитолий сделала запрет постоянным, объяснив свои действия опасением, что высказывания Трампа "продолжат подстрекать к насилию".
https://ria.ru/20210312/mask-1601032881.html
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капитолий, дональд трамп, twitter, в мире

Twitter пересмотрит политику в отношении мировых лидеров

10:00 19.03.2021 (обновлено: 10:12 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter сообщил, что пересматривает свою политику в отношении мировых лидеров, чтобы решить, как поступать с теми политиками, которые будут нарушать правила использования социальной сети.
"Мы хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter... Поэтому мы пересматриваем наш подход к мировым лидерам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте микроблога.
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Twitter планирует обратиться за помощью в решении данного вопроса к своим пользователям. "В общем и целом мы хотим услышать от общественности, считают ли они, что мировые лидеры должны подчиняться тем же правилам, что и другие пользователи Twitter. И какие принудительные меры уместны, если мировой лидер нарушит правила", - сообщил Twitter.
Согласно сообщению, с 19 марта по 12 апреля сервис будет проводить опрос среди своих пользователей, который будет доступен на 14 языках, включая русский. По словам Twitter, это делается для того, чтобы в отзывах были отражены "глобальные перспективы". Также Twitter проводит консультации с рядом экспертов по правам человека, общественными организациями и учеными по всему миру, отзывы которых буду учтены в предстоящем пересмотре политики микроблога.
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КапитолийДональд ТрампTwitterВ мире
 
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