https://ria.ru/20210319/tromby-1601954625.html

Ученые объяснили возникновение тромбов после прививки AstraZeneca

Ученые объяснили возникновение тромбов после прививки AstraZeneca

Исследователи Грайфсвальдского университета в ФРГ, изучив пробы пациентов, у которых образовались тромбы после вакцинации препаратом AstraZeneca, рассказали,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:23

2021-03-19T12:23

2021-03-19T19:33

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Исследователи Грайфсвальдского университета в ФРГ, изучив пробы пациентов, у которых образовались тромбы после вакцинации препаратом AstraZeneca, рассказали, почему возникает такая реакция: вакцина запускает в организме некоторых людей защитный механизм, сообщает телекомпания NDR.После запрета вакцинации AstraZeneca ученые связались с Институтом Пауля Эрлиха (немецкий лекарственный регулятор) и получили образцы крови шести пациентов, у которых образовались тромбы. Исследование взятых образцов показало, что вакцина активизирует кровяные тельца — тромбоциты. Обычно этот механизм активируется при зарастании ран на теле, когда кровь начинает сворачиваться и рана закрывается. Однако у некоторых пациентов вакцинация запускала этот механизм, который приводил к образованию сгустков крови в мозгу.Отмечается, что описание механизма теперь позволяет разработать курс лечения: могут быть использованы препараты, помогающие против тромбоза. При этом в качестве меры предосторожности вводить препарат от тромбоза нельзя, отмечает телеканал. Лечение с его помощью можно начинать лишь после образования тромба.Результаты исследования будут опубликованы в научном журнале Lancet.Ранее группа исследователей университетской клиники Осло, изучив состояние трех медиков, попавших в госпиталь после прививки вакциной AstraZeneca с тромбозом, пришла к выводу, что вакцина может вызывать сильный иммунный ответ, что может спровоцировать повышенное тромбообразование при сниженном количестве лимфоцитов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , германия, в мире