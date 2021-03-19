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Ученые объяснили возникновение тромбов после прививки AstraZeneca
Ученые объяснили возникновение тромбов после прививки AstraZeneca
Исследователи Грайфсвальдского университета в ФРГ, изучив пробы пациентов, у которых образовались тромбы после вакцинации препаратом AstraZeneca, рассказали,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:23
2021-03-19T19:33
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Исследователи Грайфсвальдского университета в ФРГ, изучив пробы пациентов, у которых образовались тромбы после вакцинации препаратом AstraZeneca, рассказали, почему возникает такая реакция: вакцина запускает в организме некоторых людей защитный механизм, сообщает телекомпания NDR.После запрета вакцинации AstraZeneca ученые связались с Институтом Пауля Эрлиха (немецкий лекарственный регулятор) и получили образцы крови шести пациентов, у которых образовались тромбы. Исследование взятых образцов показало, что вакцина активизирует кровяные тельца — тромбоциты. Обычно этот механизм активируется при зарастании ран на теле, когда кровь начинает сворачиваться и рана закрывается. Однако у некоторых пациентов вакцинация запускала этот механизм, который приводил к образованию сгустков крови в мозгу.Отмечается, что описание механизма теперь позволяет разработать курс лечения: могут быть использованы препараты, помогающие против тромбоза. При этом в качестве меры предосторожности вводить препарат от тромбоза нельзя, отмечает телеканал. Лечение с его помощью можно начинать лишь после образования тромба.Результаты исследования будут опубликованы в научном журнале Lancet.Ранее группа исследователей университетской клиники Осло, изучив состояние трех медиков, попавших в госпиталь после прививки вакциной AstraZeneca с тромбозом, пришла к выводу, что вакцина может вызывать сильный иммунный ответ, что может спровоцировать повышенное тромбообразование при сниженном количестве лимфоцитов.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , германия, в мире

Ученые объяснили возникновение тромбов после прививки AstraZeneca

12:23 19.03.2021 (обновлено: 19:33 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Исследователи Грайфсвальдского университета в ФРГ, изучив пробы пациентов, у которых образовались тромбы после вакцинации препаратом AstraZeneca, рассказали, почему возникает такая реакция: вакцина запускает в организме некоторых людей защитный механизм, сообщает телекомпания NDR.
После запрета вакцинации AstraZeneca ученые связались с Институтом Пауля Эрлиха (немецкий лекарственный регулятор) и получили образцы крови шести пациентов, у которых образовались тромбы. Исследование взятых образцов показало, что вакцина активизирует кровяные тельца — тромбоциты. Обычно этот механизм активируется при зарастании ран на теле, когда кровь начинает сворачиваться и рана закрывается. Однако у некоторых пациентов вакцинация запускала этот механизм, который приводил к образованию сгустков крови в мозгу.
Отмечается, что описание механизма теперь позволяет разработать курс лечения: могут быть использованы препараты, помогающие против тромбоза. При этом в качестве меры предосторожности вводить препарат от тромбоза нельзя, отмечает телеканал. Лечение с его помощью можно начинать лишь после образования тромба.
Результаты исследования будут опубликованы в научном журнале Lancet.
Ранее группа исследователей университетской клиники Осло, изучив состояние трех медиков, попавших в госпиталь после прививки вакциной AstraZeneca с тромбозом, пришла к выводу, что вакцина может вызывать сильный иммунный ответ, что может спровоцировать повышенное тромбообразование при сниженном количестве лимфоцитов.
 
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